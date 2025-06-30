Hatay\'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Karaali mevkisinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangını paniğe yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreyi tehdit eder hale geldi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangının rüzgarla birlikte yön değiştirmesi sonucu alevler bazı evlere sıçradı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan helikopterle, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle yoğun çaba harcıyor.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yangının evlere ulaşmasının ardından mahallede tahliye çalışmaları başlatıldı. Olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının daha fazla yayılmaması için müdahalesini sürdürüyor.

VATANDAŞLARA UYARI: DİKKATLİ OLUN

Yetkililer, bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları ve tahliye uyarılarına uymaları konusunda uyardı. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemeyle netlik kazanacak.

YAKLAŞIK 1500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeye giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, vatandaşlarla görüştü. Masatlı, incelemesinin ardından gazetecilere, son 2 günde kentte olağan dışı bir rüzgarın olduğunu söyledi. Bu nedenle alevlerin farklı bölgelere sıçradığını dile getiren Masatlı, "Başta Karaali olmak üzere Oğlakören ve Üçgedik mahallerimizde tahliyelere başladık. Yaklaşık 1500 vatandaşımızı tahliye ettik. Vatandaşlarımızı da şu an itibarıyla şehrimizdeki yurtlarımıza yerleştiriyoruz." dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK"

Masatlı, çok sayıda ekibin yangına müdahale ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Orman teşkilatımızın yanında emniyet, jandarma ve diğer kamu kurumlarımızın personeli de şu an itibarıyla yangını söndürmek için çalışıyorlar. Diğer taraftan yangına her yanı ve yönüyle müdahale etmek bakımından Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda kriz merkezimizi oluşturduk. Şu anda özellikle ulaşamadığımız bölgelere yol açılması ve oralarda karadan da müdahale edilmesi bakımından tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş makinelerini de bölgeye seferber etmiş durumdayız. Buradaki en önemli şey can kaybı olmamasıdır. Şu an itibarıyla çok şükür can kaybımız yok."

Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını vurgulayan Masatlı, "Mahallelerimizin içerisinde de bazı evlere yangının sirayet ettiğini görüyoruz. Tabii yangının seyrinin önünü alması bakımından çalışmalarımızı muhakkak çok etkileyecektir ama diğer taraftan da rüzgarın ciddi derecede bölgemizde dezavantaj oluşturduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.