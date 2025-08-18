Heyecanına yenik düşen damat, geline eski sevgilisinin ismiyle seslendi - Son Dakika
Heyecanına yenik düşen damat, geline eski sevgilisinin ismiyle seslendi

18.08.2025 11:32
İngiltere'de yaşayan Andrew Fildes, altı yıllık sevgilisi Rebecca ile evlenirken heyecanına yenik düştü ve yemin ederken yanlışlıkla eski sevgilisinin adını kullandı. Olay, Rebecca tarafından TikTok'ta paylaşıldı ve kısa sürede on binlerce kez izlendi. Andrew, hatalı adlandırmanın farkına eşinin yüz ifadesinden anladı. Olay, ünlü dizi Friends'teki benzer bir sahneyi akıllara getirdi. Rebecca ise durumu anlayışla karşıladı ve olayı komik bir hataydı diye değerlendirdi.

Bir düğünde olabilecek en büyük talihsizliklerden biri, evlilik yemini ederken eşinize yanlış isimle hitap etmektir. İngiltere'de yaşayan bir damat, bu talihsizliği bizzat yaşadı.

Andrew Fildes (51), altı yıllık sevgilisi Rebecca (46) ile geçtiğimiz yıl Bedfordshire'daki evlendirme dairesinde dünyaevine girdi. Ancak tören sırasında heyecanına yenik düşen Andrew, yemin ederken gelinine yanlışlıkla "Sarah" diye seslendi. Daha da ilginci, Sarah damadın 15 yıl birlikte olduğu eski sevgilisinin ismiydi.

Rebecca, bu anları kayda alıp TikTok'ta paylaştı. "Yeni kocanız size eski sevgilisinin adıyla seslenirse…" notuyla yayınlanan video kısa sürede on binlerce kez izlendi.

Olay karşısında kahkahalara boğulan Rebecca, durumu fazla büyütmedi. Andrew ise yaptığı gafın farkında bile değildi. Hatasını eşinin yüz ifadesinden anlayabildi.

Andrew yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çok heyecanlıydım, elim ayağım titriyordu. Eski sevgilimin adını söylediğimi fark etmedim bile. Rebecca'nın ikinci adı da Sarah olduğu için kafam karıştı. Ama yine de hayatımın en kötü anıydı."

Bu olay, ünlü dizi Friends'teki Ross'un düğün sahnesini akıllara getirdi. Dizide Ross, yemin ederken nişanlısı Emily yerine Rachel'ın adını söylemişti.

Rebecca ise eşinin durumunu anlayışla karşıladı:

"Onun ağzından eski sevgilisinin adını duymak hoş değildi ama çok gergindi. Komik tarafını gördüm, takılıp kalmadım. Bence tamamen bir hataydı. Ama hâlâ şaka yapıyorum, bana doğru adımla hitap edeceği yeni bir düğün borçlu."

TikTok'ta 37 binden fazla izlenen video, kullanıcıları ikiye böldü. Kimi olayı "tam bir Ross ve Rachel anı" diyerek eğlenceli buldu, kimileri ise "büyük bir kırmızı bayrak" olarak değerlendirip düğünü iptal etmeleri gerektiğini savundu.

Tüm bu tartışmalara rağmen Andrew ve Rebecca, nikâh günlerini hâlâ "hayatımızın en güzel günü" olarak hatırlıyor.

Sosyal Medya, İngiltere, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
