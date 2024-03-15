Hülya hemşirenin katilinin cezası belli oldu! Aile "Yaşasın Türk adaleti" dedi. - Son Dakika
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Hülya hemşirenin katilinin cezası belli oldu! Aile "Yaşasın Türk adaleti" dedi.

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Denizli'de 3 çocuğunun annesi olan Hülya hemşireyi başında soda şişesi kırdıktan sonra 11 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı karar duruşmasında eşinin sadakatsiz ve agresif tavırları olayın yaşanmasına neden oldu dedi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen karar sonrası Hülya hemşirenin ailesi "Yaşasın Türk adaleti" dedi.

15.03.2024 10:33  Güncelleme: 10:38
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Hemşire olan eşi Hülya Tortop ile tartışma sırasında başına soda şişesi vurarak defalarca bıçaklayan Murat Tortop'un cezası belli oldu. Sanık duruşmadaki savunmasında kavganın Hülya hemşirenin uyuşturucu bağımlılığı ve agresif tavırları nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü.

ÇOCUKLARININ YANINDA BAŞINDA ŞİŞE KIRDI

Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 18 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde bir apartmanın 4'üncü katında Murat Tortop, tartıştığı eşi Hülya Tortop'u (35) 3 çocuğunun yanında başında soda şişesi kırdıktan sonra 11 kez bıçakladı. Cani kocanın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler annenin hayatını kaybettiğini belirlerken, kendini ihbar eden katil zanlısı ise yapılan çalışmaların ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet zanlısı kocanın, daha önce 2 kez evden uzaklaştırma cezası aldığı ve cezasının bitmesinin ardından eve geri döndüğü ortaya çıktı. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada sanık Murat Tortop, sanık avukatı, maktul avukatı ve yakınları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları hazır bulundu.

Bugün görülen karar duruşmasında maktul avukatları sanığın tasarlayarak kasten öldürme düşüncesinde olduğunu, maktulü gafilce avladığını belirterek mütalaanın bir kısmına katıldıklarını ifade etti. Tanık ifadelerini kabul etmeyen müdafiler sanığın en üst sınırdan ceza almasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

"EŞİMİN UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞINDAN DOLAYI YAŞANDI"

Sanık Murat Tortop ise olayın yaşanmasını istemediğini belirterek "Eşimin sadakatsiz ve agresif tavırları neticesinde bu olaylar meydana gelmiştir. Acılarından dolayı ailesine saygı duyuyorum ama yaşadıklarımız ile anlattıkları alakasız. Severek evlendiğim bir insan. Eşimin sadakatsiz, agresif ve uyuşturucu bağımlılığından dolayı olay meydana geldi. Evliliğimizi toparlamak için vefat eden babamdan kalan arazileri sattım, çalıştım. Böyle bir olayla burada olduğum için çok pişmanım" dedi.

AVUKATTAN HAKSIZ TAHRİK SAVUNMASI

Sanık avukatı ise maktulün sadakatsiz, hor görme eylemleri nedeniyle sürekli ikili arasında tartışmaların ve kavgaların yaşandığını belirterek, "Çift birkaç kez başka şehre taşınıp, tekrar Denizli'ye yerleşmişler. Son olarak olayın yaşandığı apart dairesinde yaşadıklarında Murat Tortop ev işlerini yaparak çocuklarına bakmıştır, gündelik işlerde çalışmıştır. Son olarak olayın yaşandığı gün birlikte alkol almışlar, aldatmaya yönelik konular gündeme gelmesi sonucu olay meydana gelmiştir. Yapılan otopside maktulden alınan örneklerde alkole rastlanılmıştır. Bu olaylar haksız tahrik altına gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

CEZA SONRASI AİLEDEN "YAŞASIN TÜRK ADALETİ" SÖZLERİ

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Sanık Murat Tortop'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, iyi hal ve haksız tahrik gibi hiçbir indirime yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme heyetinin kararının ardından Hülya Tortop'un duruşma salonundaki yakınlarının "Yaşasın Türk adaleti" diyerek gözyaşlarına hakim olamaması ise duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Hülya hemşirenin katiline ağırlaştırılmış müebbet! Başında soda şişesi kırmıştı
Hülya hemşirenin katiline ağırlaştırılmış müebbet! Başında soda şişesi kırmıştı
Hülya hemşirenin katilinin cezası belli oldu! Aile "Yaşasın Türk adaleti" dedi.
Kaynak: İHA

Denizli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hülya hemşirenin katilinin cezası belli oldu! Aile 'Yaşasın Türk adaleti' dedi. - Son Dakika

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