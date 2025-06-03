İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Borç ödemek yerine hastane aldılar - Son Dakika
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İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Borç ödemek yerine hastane aldılar

İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş\'ın ifadesi ortaya çıktı: Borç ödemek yerine hastane aldılar
03.06.2025 18:17
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İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yaralanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Aktaş'ın ifadesinde "Belediye araçlarının kullanması gereken benzin, mazot ihalesini kazanan Elif LPG belediyeden alacaklıydı. Belediye, borçlarını ödemek yerine Başkan Rıza Akpolat'ın talimatıyla Etiler Tıp Merkezi'ni değerinin üzerinde fiyatla satın aldırdı" dedi.

İBB soruşturmasında ifade veren Aziz İhsan Aktaş, "Belediye araçlarının kullanması gereken benzin, mazot ihalesini kazanan Elif LPG belediyeden alacaklıydı. Belediye, borçlarını ödemek yerine Başkan Rıza Akpolat'ın talimatıyla Etiler Tıp Merkezi'ni değerinin üzerinde fiyatla satın aldırdı" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 18 Nisan'da tutuklanan örgüt elebaşı Aktaş'ın, talebi üzerine savcılıkça yeniden ifadesi alınırken; Aktaş'ın ifadesinde dikkat çeken detaylar yer aldı.

"ZORLA HASTANE SATTILAR"

Aziz İhsan Aktaş ifadesinde "Belediye araçlarının kullanması gereken benzin, mazot ihalesini kazanan Elif LPG belediyeden alacaklıydı. Belediye, borçlarını ödemek yerine Başkan Rıza Akpolat'ın talimatıyla Etiler Tıp Merkezi'ni değerinin üzerinde fiyatla satın aldırdı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın talimatı ile koruması, şoförü İbrahim ve Olcay Akgün'e 600.000 dolar yatırıldı. Akpolat, İlbak Holding'e henüz ihalesiz olarak reklam işini vereceğini ve buradan alınacak 840 milyon TL ile borçların kapatılacağını söyledi" dedi.

"BAHÇETEPE'YE 300 BİN DOLAR GÖNDERDİM"

Aktaş'ın ifadesinde söyledikleri şöyle: "Benzinlik ve AVM inşaatına izin almak istedik. Baki Aydöner ve Seza Büyükçulha, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile görüşüp, 300.000 dolar verilmesi halinde izin vereceğini söyleyince Bahçetepe'ye Özer Ayık'la 300.000 dolar para gönderdim. Seza Büyükçulha, İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşıdır.

"İMAMOĞLU'NUN TALİMATIYLA AKTARILDI"

İSFALT'ta kardeşlerimin şirketlerine ait ödemeler yapılmıyordu. Ertan Yıldız ve Burak Korzay (İSFALT Genel Müdürü), Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu belirtip "Ya parayı verirsiniz ya da ödemeleri alamazsınız" dediler. Bunun üzerine arkadaşına ait Kilyos'taki Kale Otel'de Korzay ile buluştuk. Bu buluşmadan birkaç gün sonra 19.01.2024 tarihinde otelde 970.000 doları daha önce oturduğumuz şahsa bizzat teslim ettim. Bizden alınan paraların kendilerinin "SİSTEM" olarak adlandırdığı havuzda toplanıp İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda ilgili yerlere aktarıldığını belirttiler.

"BİZZAT TESLİM ETTİM"

19 Temmuz 2024'te Ankara'da Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ile bir araya geldik. Seyhan Belediyesi'den hak edişlerimizi alabilmemiz için 1 milyon dolar rüşvet istendi. Ankara'dan 3 farklı şubeden çekilerek, Celal Tekin'e teslim edilen para Burhanettin Bulut ve Celal Tekin arasında paylaşılmış.

Ceyhan Belediye başkanı Kadir Aydar'ı, İmamoğlu'nun kameraları bantla kaatırdığı Le Meridien Otel'de ağırladım. Akrabalarımın önceki döneme ait alacaklarının ödemesi için Yumurtalık'ta aile şirketleri Öztaş Müteahhitlik adına kayıtlı 2 daire 20 milyon liraya alındı. Daha sonra dairelere toplam 4 milyon lira ödendi. Bankadan çekilen 300.000 doları Kadir Aydar'a Ankara'da bizzat teslim ettim."

"BELEDİYE ARAÇLARINDAN BİRİ ÖZGÜR ÇELİK'E VERİLDİ"

Aktaş ifadesinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in kullandığı araçlardan birisinin kendisine ait olduğunu söyledi. Aktaş, Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın, kardeşleri ve akrabalarının Beşiktaş Belediyesi'ndeki birikmiş ödemelerini alabilmeleri karşılığında, seçim çalışmalarında kullanılmak üzere araç talep ettiğini, kendilerinin de talebi karşıladıklarını belirtti. Aktaş, "Araç, seçim sonrası defaten istenmesine rağmen teslim edilmemiştir. Beşiktaş Belediyesi'ne aldığımız araçlardan biri de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e verilmiştir" şeklinde konuştu.

"300 BİN DOLAR GETİRTTİM"

Beşiktaş Belediye'sinde bulunduğu bir sırada, başkan yardımcıları Ozan İş ve Alican Abacı görüştüğünü anlatan Aktaş "Ozan İş bana Sayıştay'ın yapmış olduğu incelemelerde belediyenin üst düzey personeli ve memurları aleyhine zimmet tespitini yaptığı, bazı kişilere fazla ödemeler yapıldığı, bu tutarın da 10 milyon TL olduğunu belirterek, belediye personellerine ödenmek için bu miktarı istedi. Yoksa hak edişi ödemeyeceklerini belirtti. Belediyeye 300.000 dolar getirttim. Burada Ozan İş'e kendi elimle teslim ettim. Paranın çekildiğine ait dekontu da dosyaya sunuyorum" şeklinde konuştu.

"KARABAT PARA İSTEDİ"

2024 yerel seçimlerinden önce, CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın kendisini aradığını belirten Aktaş "'Ekrem Başkan'ın talimatı var' diyerek, İstanbul'da CHP'li belediyelerden ihale alan firmalardan seçim için para toplanması talimatı olduğunu, para vermeyenlerin seçimden sonraki dönemde olmayacaklarını, ödemelerinin yapılmayacağını belirterek benden para istedi. Bu sırada yanımda Mustafa Selanik adını kullanan Mesut Aykın vardı. Bu görüşme Esenyurt'taki Sheraton Otel'de gerçekleşti. Şirket müdürümle parayı kendisinin ofisine gönderdim" dedi.

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Son Dakika 3.Sayfa İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Borç ödemek yerine hastane aldılar - Son Dakika

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