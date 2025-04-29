Murat Ongun\'un evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı! \'Kumbara\' iddiaları asılsız çıktı

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un gözaltına alındığı sırada evinde yapılan arama anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Evinde yapılan aramalarda oğlunun kumbarasına el konulduğu iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'yolsuzluk ve terör' soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve eşi Zeynep Ongun'a ait evinde yapılan aramalara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Aramalarda, evin çeşitli yerlerinde saklı olan toplamda 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 euro, bin 640 sterlin ele geçirildi.

Zeynep Ongun emniyette verdiği ifadede, 13 bin 800 TL paranın oğlunun bayram harçlığı olduğunu belirtirken, yapılan incelemede ise 13 bin 800 TL'nin kasadan diğer yabancı para birimleri ile birlikte alındığı ele geçirildiği öğrenildi.

DMM'DEN KUMBARA İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan, evden herhangi bir kumbara içerisinden para alınmadığı ve bu tür iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. DMM'den yapılan açıklamada, "İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bir evde el konulan nakit para ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Polisler, Murat Ongun'un oğlunun kumbarasındaki 3-5 bin TL'yi aldı" şeklindeki iddialar manipülasyondur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki operasyonlarda bir ikamette bulunan nakitin toplam miktarı ve nerede bulunduğuna değinilmeden algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bahse konu ikamette diğer farklı noktalarda bulunan 9 bin 800 TL ve 20 bin TL'nin yanı sıra bir kasadaki; 31 bin 50 avro, bin 640 sterlin, 227 dolar, 20 bin TL, 13 bin TL, 20 bin TL, 100 TL nakite el konulmuştur.

Bahse konu haberlerde soruştuma kapsamında yapılan bu arama ile ilgili, "Bir kumbaradaki 4-5 bin lira alındı" şeklinde manipülatif haberlerin servis edildiği belirlenmiştir.

Arama tutanağına göre, bahse konu 13 bin 800 TL kasadan, diğer yabancı para birimleri ile birlikte alınmış, herhangi bir kumbara içerisinden alınmamıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.