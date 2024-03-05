İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-7' operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de Asayiş Uygulamaları: 150 Aranan Şahıs Yakalandı, 16 Tutuklama Yapıldı

Balıkesir'de emniyet ekipleri son bir haftada gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarında aranan 150 şahsı yakalarken, 16 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan trafik denetimlerinde ise 11 milyon 910 bin TL para cezası kesildi. Asayiş birimleri ve KOM ve Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda silah, kaçak alkol ve uyuşturucu ele geçirildi.