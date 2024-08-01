İçişleri Bakanı: Kıskaç-24 Operasyonlarında 55 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden "Kıskaç-24" operasyonlarında 55 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kütahya, Ordu, Manisa, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Yalova'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-24" operasyonları düzenlendi. Son 4 gündür devam eden operasyonlarda 55 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması ve Emniyet Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. - ANKARA