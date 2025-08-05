İki kadın arasında egzersiz aleti yüzünden çıkan kavga spor salonunu savaş alanına çevirdi

Brezilya'nın Goiânia kentinde bulunan bir spor salonunda, egzersiz aletleri yüzünden çıkan tartışma ortalığı karıştırdı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tam anlamıyla kavgaya dönüştü ve salon adeta savaş alanına döndü.

Bluefit adlı lüks spor salonunda çekilen görüntülerde, iki kadın arasında başlayan tartışmayı sakinleştirmeye çalışan başka bir kadının da olaya karıştığı görülüyor. Siyah tişört ve gri şort giyen bir kadın, sarı tulumlu kadına bağırarak ağırlık makinesini işaret etti. Ardından kulağındaki aksesuarı çıkarıp yere bırakarak kadına saldırdı.

İki kadın birbirine girerken, kavgayı ayırmaya çalışan üçüncü kadın ve bazı erkek üyeler de araya girmeye çalıştı. Ancak bu kez arabulucu kadın ile siyah tişörtlü kadın arasında da tekmeli kavga çıktı.

Olayı gören bir spor salonu üyesi, salonun yıl sonu nedeniyle oldukça kalabalık olduğunu söyleyerek, "Basit bir konu yüzünden ağız dalaşı başladı, hakaretler edildi ve iş kavgaya kadar gitti. Üç kadın da yönetici odasına götürüldü, salondan atıldılar mı bilmiyorum ama en azından uzaklaştırılmaları gerekiyor. Çok gereksiz ve utanç verici bir olaydı. Normalde buradaki insanlar çok kibar, bu kavga bizi bile şaşırttı" dedi.

Spor salonu yönetimi ise yaşananları kınayarak, "Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği birinci önceliğimizdir. Olayın ardından hemen gerekli önlemleri aldık. Soruşturma sonucuna göre ek yaptırımlar uygulanabilir" açıklamasını yaptı.