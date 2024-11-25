İkinci El Araç Piyasasında Dikkat Uyarıları - Son Dakika
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İkinci El Araç Piyasasında Dikkat Uyarıları

İkinci El Araç Piyasasında Dikkat Uyarıları

Uzmanlar, ikinci el araç alımında dolandırıcılara karşı hassas olunması ve kontrollerin yapılmasını öneriyor.

25.11.2024 11:26
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İkinci el araç piyasası son günlerde geçtiğimiz yıllara oranla hareketlendi. Alışveriş öncesi veya sonrası ikinci elde alıcıların, dolandırıcılar tarafından büyük zararlara uğrayabildiğine dikkat çeken uzmanlar, mağdur olmamak için alınması planlanan aracın fiziki kontrollerinin yapılmasına dikkat çekiyor.

Sıfır araç fiyatları yüksek seyrederken, son zamanlarda geçtiğimiz yıllara göre ikinci el araç piyasası hareketlendi. Uzmanlar araç alım satımında dolandırıcılara yönelik dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

"Son zamanlarda artan araçta kesme ekleme işlemine dikkat edilmeli"

Araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Araç alacak bir kişi aracı önce kendi gidip dıştan fiziki olarak görmesi lazım. İnternet üzerinden alınan araçlarda çok sıkıntılar yaşanıyor. Göçük, çizik, ezik, bakması lazım daha sonra ise hasar kaydının sorgulamasını yapması lazım ki hasar sorgulaması yapılmadan boşuna ekspertize götürmesin. Nedeni ise ekspertize gitti ücretini ödedi, hasar kaydı çıktıktan sonra almayacağı bir arabaya da boşuna masraf etmemeli. Öncelikle hasar kaydına bakıldı daha sonra eğer herhangi bir şey yoksa veya cüzi miktarda hasarlar varsa bunu alabilir, ekspertize götürebilir. Ekspertizde ilk soracağı sorun, beyinden kilometreye bakıyorlar mı kilometre verileri beyinden bakılması lazım. Bu muayene istasyonlarındaki birebir tutmayabiliyor. Düşürülerek götürüldüğü için onlar da bilemiyor. En önemli yerlerden birisi aracın kasası, değişenler, şaselerde işlemler olup olmadığına, podyolarda işlemlere, en önemlisi ise son zamanlarda artan araçta kesme ekleme işlemine dikkat edilmeli, bu konuda çok mağdurlar var. Onu kesinlikle öğrenmesinde kendisi için fayda olacaktır" dedi.

"Güvenilir ekspertize gitmesi gerekiyor"

Alınması planlanan araçların kontrol edilmesi gereken önemli noktalarını sıralayan oto ekspertiz uzmanı Uysal, "Airbag çok önemli. Bu sistem patladığı zaman biliyorsunuz hayat kurtarıyor, o yüzden önemli, bu kısımların bakılması lazım. Motor mekanik kısmında da yürüyen kısımları, ön düzenler bozuk mu, bunun gibi yerler, frenler, diskler, balatalar gibi hayati önem taşıyan noktalara da bakılması lazım. Tabii ki tamiri yapılır ama sıkıntı çıkaracak noktalar bunlar. Araç üzerindeki yürüyen aksamların düzgün olması ya da çıkmışsa yaptırılmalı. Motor kısmında da dizel araçlarda turbolar, enjektör, partikül sistemine bakılması gerekiyor. Motorun üflemesi, yağ yakması var mı yok mu, motorda ses var mı, yatak sesi, etek sesi, sibop sesi gibi noktalara kesinlikle dikkatlice bakılması şart ve bunlara dikkat eden kontrolü düzgün yapan ekspertiz varsa oraları tercih etmekte fayda var, güvenilir ekspertize gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Halen deprem bölgelerinden gelen araçlar var"

Şenol Uysal şunları kaydetti: "Kilometre direkt beyinden bakılmalı, motor aksamına gözden geçirerek performans testiyle, sesleri dinleyerek motorlara da bu şekilde bakıyoruz. Araba mutlaka kontrol edilmeli en önemli şeylerden biri de bu araç kesinlikle şaseden kontrol edilecek, şaselerde kesme var mı diye. Şu anda halen deprem bölgelerinden gelen birkaç tane araba buraya denk geldi. Şahıslar işlem yaptırmadan götürdü. Bunlara karşı kesinlikle dikkatli olunmasında fayda olacaktır. Vatandaşlarımız canları yanmasın istiyorlarsa bilinen esnaflardan alması lazım. Önüne gelen satıcı olmuşken en azından yeterlilik belgelerinin olması şartına bakın." - KONYA

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İkinci El Araç Piyasasında Dikkat Uyarıları - Son Dakika

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