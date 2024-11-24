İnegöl'de Elektrik Teknisyeni Kaza Kurbanı - Son Dakika
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İnegöl'de Elektrik Teknisyeni Kaza Kurbanı

İnegöl\'de Elektrik Teknisyeni Kaza Kurbanı

İnegöl'de akıma kapılan elektrik teknikeri hayatını kaybetti, cansız bedeni itfaiyece indi.

24.11.2024 11:46
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde akıma kapılan elektrik teknikeri hayatını kaybetti. Enerji nakil hattı direğinde asılı kalan tekniklerin cansız bedeni itfaiye ekiplerince indirildi. Olay, saat 08.00 sıralarında Hilmiye Mahallesinde meydana geldi. Elektrik firması teknikeri İhsan Ulu (26), ekip arkadaşıyla Hilmiye Mahallesindeki enerji nakil hattına gitti. Enerji nakil hattı direğine tırmanan tekniker, arızayı gidermeye çalıştığı sırada akıma kapılarak direkte asılı kaldı.

İnegöl'de elektrik teknisyeni akıma kapılarak hayatını kaybetti
İnegöl'de elektrik teknisyeni akıma kapılarak hayatını kaybetti
İnegöl'de elektrik teknisyeni akıma kapılarak hayatını kaybetti

GENÇ TEKNİSYENİN CANSIZ BEDENİNİ BULUNDUĞU YERDEN İNDİRMEK İÇİN YOĞUN UĞRAŞ VERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri genç teknikerin cansız bedenini yoğun uğraş sonucu kurtardı. Teknikerin cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ulu'nun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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