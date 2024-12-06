Ölen kadının günlüğü koca şiddetini gözler önüne serdi - Son Dakika
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Ölen kadının günlüğü koca şiddetini gözler önüne serdi

Ölen kadının günlüğü koca şiddetini gözler önüne serdi

Hatay'da 7 yıl önce kendini iple asarak hayatına son verdiği iddia edilen Medine Kara'nın ablası, kız kardeşini 8 ay evli olduğu kocası A.K.'nin öldürdüğünü öne sürdü. Ölen kadının günlüğünde eşinin kendisine yaptığı işkenceler de ortaya çıkarken, "Ağzıma silah dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum", "Ayrılalım dediğimde aileni öldürür seni öldürürüm diye defalarca tehdit ettin" notları dikkat çekti.

06.12.2024 09:51
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Hatay'da 7 yıl önce intihar eden kadının ablası, kız kardeşinin 8 aylık evliyken eşi tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Öldürülen kadının günlüğünde eşinin kendisine yaptığı işkenceler ortaya çıktı.

Medine Kara, A.K. ile henüz 8 aylık evliyken Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaldığı evinde 8 Eylül 2017 tarihinde ipte asılı olarak bulundu. Dönemin savcısının olay yerinde yaptığı klasik otopsi raporunda, Medine Kara'nın "doku bozukluğu" tespit edildi. İki bacak kaval kemiği seviyesinde 'morarmış alan' ve sırt boyun alt kısmında kızarıklar olduğuna belirtilen Kara'nın 1 ay sonra gelen Adana Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi raporunda ise asılmaya bağlı öldüğü tespit edildi. Raporun ardından Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı verdi.

Ölen kadının günlüğü koca şiddetini gözler önüne serdi

İŞKENCEYİ GÜNLÜK ORTAYA ÇIKARDI

Medine Kara'nın ölümünden kısa süre sonra tuttuğu günlük ortaya çıktı. Günlükte Medine'nin eşi A.K. tarafından gördüğü işkence ile ilgili notlar aldığı görüldü. Medine Kara'nın günlüğünde, "Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol. Defalarca beni tehdit ettin. Evime ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde aileni öldürür seni öldürürüm diye o silahla defalarca tehditler savurdun. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum" notları dikkat çekti. Bu notların ardından Medine Kara'nın kocası A.K.'ye 'basit yaralamadan' dava açıldı.

Ölen kadının günlüğü koca şiddetini gözler önüne serdi

"KARDEŞİM İNTİHAR ETMEDİ"

Ölen Medine Kara'nın ablası Nuray Değirmenci, "İntihar süsü var deniyor ama kesinlikle kardeşim intihar etmedi. Kardeşim intihar edecek bir kişi değildi, kardeşimin ölümüne intihar süsü verildi. Olay günü aralarında küçük kavga olmuş. Kurban kesmiş annesinde ama kardeşime hiç söylememiş bu nedenle kavga çıkmış" dedi.

"AĞABEYİNİN DE DAHİLİ VAR"

Kardeşinin çok acılar çektiğini ileri süren Değirmenci, "Eşi bizi aradı, 'Gelip kardeşinizi götürün ya o beni ya da ben onu öldüreceğim' dedi. Bu konuşmadan 4 saat sonra kardeşime ulaşamadık. O gün öldürmüş benim kardeşimi. Kardeşim hayatını kaybetmiş ama eşi neden ambulans aramak yerine ağabeyini aramış. 130 kilometre uzaklıktan ağabeyi gelmiş ama ambulans yokmuş. Benim bildiğim önce 112 aranır ya da komşulardan yardım istenir. Kesinlikle ağebeyinin bu işte bir dahili var. Belki de abisi de içerideydi" diye konuştu.

Ölen kadının günlüğü koca şiddetini gözler önüne serdi

"ADALETE GÜVENİYORUM"

10 Ocak'ta tekrar mahkemelerinin olduğunu vurgulayan Değirmenci, "Adalete güveniyorum, rabbim bize yardım etsin. Kardeşimi çok özledim. O benim kardeşim değildi, kızımdı. Onu ben büyüttüm, benim evimden gelin çıktı. Dayanacak gücüm kalmadı yardım edin bana" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Cinayet, 3-sayfa, Mahkeme, Şiddet, Hukuk, Hatay, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ölen kadının günlüğü koca şiddetini gözler önüne serdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Aydıner:
    Yüzünü niye kapatıyorsunuz katilin 12 0 Yanıtla
  • Ömer Demirel:
    idam,idam,idam.başka yolu yok bunun 6 0 Yanıtla
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