İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı - Son Dakika
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İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı

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Yenidoğan çetesi davasında yargılanan ve örgütün iki numaralı ismi olarak nitelendirilen Doktor İlker Gönen'in cezaevindeki intihar etti. İntiharın ardından Gönen'in avukatı Aydın Mantar, müvekkilinin hücresine urgan bırakıldığını iddia etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Mantar'ın açıklamalarının ardından hakkında soruşturma başlattı.

03.02.2025 08:54
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi konumunda olan ve 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilen Doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

ÇAY BARDAĞI İLE BİLEKLERİNİ KESTİ

Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 29 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan Gönen, çay bardağı ile bileklerini keserek hayatına son verdi. Gönen'in yanlız kaldığı odasında intihar girişimi sonrası butona basarak görevlileri çağırdığı, yapılan ilk müdahalenin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gönen, 10 bebeğin ölümünden sorumlu tutuluyordu.

AVUKATTAN URGAN BIRAKTILAR İDDİASI

İlker Gönen'in ölümünün ardından cezaevi personeli hakkında soruşturma başlatılırken, Gönen'in avukatı Aydın Mantar, "Marmara Kapalı Cezaevi'nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar" iddiasında bulundu.

"PSİKOLOJİK İŞKENCE İLE BU EYLEME SÜRÜKLENDİ"

Avukat Mantar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilime, ağabeyime onun isteği ve iyiliği üzerine söz verdiğim için daha önce bahsetmemek zorunda olduğum bir husus var. 2. Duruşma devam ederken geçici olarak kaldıkları yüksek güvenlikli Marmara Kapalı Cezaevi'nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar.

Bunu benim zorlamalarım üzerine söyledi. Bu konuda derhal tutanak tutmak istediğimi, sorumluların cezalandırılması için gereken neyse yapmak istediğimi söyledim. Ancak kendisinin tutulduğu yerin koridorlarında diğer cezaevlerindeki gibi kamera olmadığını, bu nedenle korktuğunu şu sözlerle anlattı: 'Bir sabah abin kendini astı dediklerinde hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey ispat edemezsin.' Israrlarıma rağmen bana, bu konuyu ailesi dahil kimseyle paylaşmam yönünde söz verdirdi.

Bu şüphesinin gerçekleşip gerçekleşmediğini bu aşamada bilemiyorum. Aksi olsa bile bu psikolojik işkence ile onun, bu eyleme sürüklendiğini ifade etmek, tarihe not düşmek istedim."

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İlker Gönen'in, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesiyle ilgili paylaşımı üzerine, avukat Aydın Mantar hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İlker Gönen isimli şahsın 01/02/2025 tarihinde tutuklu olarak bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etmesi olayı ile ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi ve titizlikle yürütülen soruşturma işlemlerine yönelik olarak, İstanbul Barosuna kayıtlı Av. Aydın Mantar'ın sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada yapmış olduğu açıklamalarla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Av. Aydın Mantar hakkında, 'Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma' suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır."

İLKER GÖNEN KİMDİR?

Doktor İlker Gönen, yenidoğan çetesi olarak bilinen örgütünün iki numaralı ismi olmakla suçlanıyordu.

Fezlekeye göre, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ile birlikte İstanbul içerisinde birçok özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesini işletmek amacıyla aldı. Fırat Sarı daha sonra da, kendisine bağlı sağlık çalışanlarını anlaştıkları hastanelerin yenidoğan birimlerine yerleştirdi.

Şebekenin sağlık çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, il dışı hasta sevklerini yapan Serdar Yüksel ve o dönemde Esenyurt Belediye Başkanlığı Sağlık Hizmetlerinde çalışan Renas Kılıç aracılığıyla, devlet hastanelerinde ya da farklı özel hastanelerde doğup tedavisinin yoğunluktan dolayı başka hastanelerde yapılması uygun görülen bebek hastaları tespit etti. Fezlekedeki suç örgütü şemasında, örgüt elebaşı, yöneticileri ve üyelerinin isimlerine yer verildi.

Şemaya göre, suç örgütünün elebaşılığını Fırat Sarı'nın yaptığı, İlker Gönen ve Gıyasettin Mert Özdemir'in ise yönetici olduğu belirtilen fezlekede, örgütün üyelerinin ise Renas Kılıç, Serdar Yüksel, Fehmi Alperen, Hakan Doğukan Taşçı, Hasan Basri Gök, Deniz Korkmaz, Enes Kaan Bölükbaşı, Hüseyin Günerhan, Sümeyye Nur Arslan, Cansu Akyıldırım ve Mehtap Sayar olduğu aktarıldı.

İntihar eden İlker Gönen\'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı

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Son Dakika 3.Sayfa İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • barış özcan:
    Velevki doğru, iyi yapmışlar, bir pislik temizlenmiş oldu. 48 1 Yanıtla
  • ömer duman:
    kim bırakmışsa eline sağlık 34 1 Yanıtla
  • Zafer El:
    bilek kesme intiharların da intihar eden tek bileğini keser iki bileğini kesemez kesilmiş diğer eliyle birde kişini hangi elini kullandığı es dost akraba ve güvenlik kameralarindan tesspiti önemli 2 26 Yanıtla
  • Abdullah Avcı:
    Bakalım güranlarda böyle delikanlı çıkacak mi 25 0 Yanıtla
  • serdar eldemir:
    Tüm medyada Fırat Sarının fotoları paylaşılıyor İlker gönen diye. bu adamın ismini internette aratın fotosu yok, bu adamın kim olduğu sadece isim soyad ve Dr unvanı biliniyor. yani öldü diye arka kapıdan çıksa ki zaten bağlantıları var patlamamak için öldü süsü verip çıkardılar büyük bir ihtimal adamı. yeniden bir klinik açsa devamke . Ne hale soktunuz canım ülkeyi. araştırın arkadaşlar İlker gönen kimdir. neden heryerde onun yerine Fırat sarı ve savcıyı tehdit eden adamın fotosu var sadece. kimdir bu kripto adam. bağlantıları ortaya çıkmasın diye öldürüldümü yoksa intahar süsü verilerek kçırıldımı. ?-_-? 15 1 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Mekanı cennet olmasın İNŞALLAH 10 0 Yanıtla
  • Mustafa Gündüz:
    klasik avukat yalanları 5 1 Yanıtla
  • Etirol Orhan:
    ne yapsalardı akıllıca ıp verdık kurtul bu ızdıraptan demek ben ce 4 0 Yanıtla
  • Şenol Mirza:
    Hücrede kalana cam bardak verilmez avukat parası uçtu zararı devlet odemeli 1 2 Yanıtla
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