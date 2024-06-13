Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı

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Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan petrol rafinerisinde akşam saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Ekipler alevlerin yakıt depolarına sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf ederken, gece yarısı korku yaratan yangın hummalı bir çalışma sonrasında söndürüldü.

13.06.2024 05:44  Güncelleme: 08:28
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Erbil - Guyer yolu üzerindeki yakıt dağıtım işletmesi ve zift deposunun da yer aldığı rafineride akşam saatlerinde dev yangın meydana geldi. Çıkan yangının yakıt depolarına sıçramasını önlemek için ona yakın itfaiye müdahale etti. Sebebi henüz bilinmeyen yangının büyük çaba sonucu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.

Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı

CANLARINI KURTARMAK İÇİN KAÇTILAR

Can kaybının meydana gelmediği yangında birçok yakıt aracının sürücülerinin canlarını kurtarmak için olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangının nedenini öğrenmek için soruşturma başlatılırken Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü yangının çıkma nedeniyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
Erbil\'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı - Son Dakika

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