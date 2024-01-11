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İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu - Son Dakika
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İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu

İran Deniz Kuvvetleri, geçen yıl ABD tarafından el konulan St Nikolas tankerine yargı kararıyla Umman açıklarında el koydu. Tanker İran limanlarına doğru yol alıyor. Geçen sene ABD, İran petrolü taşıdığı gerekçesiyle tankere el koymuştu.

11.01.2024 - 20:11,  Güncelleme: 20:48
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İran basınında Umman açıklarında el koyulan petrol tankerine ilişkin haberlerde, "Geçen yıl ABD tarafından İran petrolünün çalınmasının ardından St Nikolas tankerine bu sabah İran Deniz Kuvvetleri tarafından yargı kararıyla el konuldu" ifadeleri kullanıldı. Eski adı Suez Rajan olan St Nikolas tankerine içerisinde İran petrolü olduğu gerekçesiyle geçen sene ABD el koymuştu.

İran'ın Irak'tan Türkiye'ye petrol taşıyan tankere Umman açıklarında el koyulduğu doğrulandı. İran basınında yer alan haberlerde, Irak'ın Basra limanından İzmir'e petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı "St Nikolas" adlı tankere geçen yıl "Suez Rajan" adıyla seyrettiği sırada ABD tarafından el konulduğu hatırlatılarak, "Geçen yıl ABD tarafından İran petrolünün çalınmasının ardından St Nikolas tankerine bu sabah İran Deniz Kuvvetleri tarafından yargı kararıyla el konuldu. Tanker İran limanlarına doğru yol alıyor" denildi.

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ESKİ ADI SUEZ RAJAN OLAN TANKERE GEÇEN SENE ABD EL KOYMUŞTU

Eski adı Suez Rajan olan St Nikolas tankeri, geçen yıl ABD tarafından el konulduğunda İran'a ait 980 bin varilden fazla ham petrolü taşıyordu. ABD o dönemde İran'ı yaptırımları ihlal ederek Çin'e kaçak petrol ihraç ettiğin iddia etmişti. Afrika'nın güneyinde ABD donanması tarafından el konulan tanker, ABD'nin Teksas eyaleti kıyılarına çekilmiş, tankerin taşıdığı İran'a ait petrol daha sonra satılmıştı. Tankerin adı ise yükü boşalttıktan sonra St Nikolas olarak değiştirilmişti.

İran ise Suez Rajan'a el konulmasının ardından misilleme olarak geçtiğimiz sene Marshall Adaları bandıralı ABD merkezli enerji şirketi Chevron tarafından işletilen "Advantage Sweet" adlı petrol tankerine ve "Niovi" adlı Panama bandıralı petrol tankerine el koymuştu.

TANKERDE 19 MÜRETTEBAT BULUNUYOR

Tankeri işleten Yunanistan merkezli Empire Navigation şirketinden yapılan açıklamada da, 145 bin ton petrol taşıyan tankerle temasın kaybedildiği duyuruldu. Tankerde 18'i Filipin, 1'i Yunan olmak üzere 19 mürettebat bulunduğu belirtildi.

TANKERİ TÜPRAŞ KİRALAMIŞ

Tankeri kiralayan Tüpraş tarafından yapılan açıklamada ise, "Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız ve Basra Limanı'ndan rafinerimize ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktadır. Tüm rafineri operasyonlarımız planlandığı şekilde devam etmekte olup, olayın rafineri operasyonlarımıza bir etkisi bulunmamaktadır" denilmişti.

İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
Kaynak: İHA
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