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72 kişinin can verdiği İsias Otel davası başladı! KKTC Başbakanı da adliyede - Son Dakika
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72 kişinin can verdiği İsias Otel davası başladı! KKTC Başbakanı da adliyede

Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, KKTC'den gelen voleybol takımı da dahil 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 11 sanığın yargılanmasına başlandı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bakan ve milletvekilleriyle birlikte davayı takip etmek için adliye önüne geldi.

03.01.2024 - 10:06,  Güncelleme: 11:01
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Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının ilk duruşması sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Adliye önünde konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden insanlarımız ve bizim evlatlarımız, şampiyon meleklerimizi yitirdik. Şampiyon meleklerimizi yitirmemizden dolayı da acımız bir o kadar daha artmıştır. Dolayısıyla İsias Davasında görüşülecek ve çıkacak netice Türkiye'deki diğer davalar açısından emsal oluşturacak ve çok önemlidir." dedi.

72 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'den turnuva için gelen voleybol sporcusu, öğretmen, antrenör, 47'si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi için bulunan 86 kişinin konakladığı otelde 1'i personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetti.

72 kişinin can verdiği İsias Otel davası başladı! KKTC Başbakanı adliye önünde haykırdı

KKTC BAŞBAKANI VE BAKANLAR DA ADIYAMAN'A GELDİ

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanılan duruşmaya sanıklar SEGBİS üzerinden katıldı. Otel enkazı altında kalarak hayatını kaybeden kişilerin yakınları da Adıyaman Adliyesi'ne gelerek burada duruşmaya katıldı. Duruşma salonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, beraberindeki 3 bakan, 9 milletvekili ve 11 üst düzey bürokrat, hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatları yer aldı. Ünlü Sanatçı Haluk Levent'in de geldiği Adıyaman Adliyesi önünde basın açıklaması düzenleyen aileler, olayın peşini hiçbir şekilde bırakmayacaklarını ve aynı zamanda otel yönetiminin en ağır şekilde cezalandırılması için her türlü çabayı sarf edeceklerini aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Adaletine güvendiklerini dile getirdi.

72 kişinin can verdiği İsias Otel davası başladı! KKTC Başbakanı adliye önünde haykırdı

BAŞBAKAN ÜSTEL: EVLATLARIMIZI YİTİRDİK, BU DAVA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Adıyaman Adliyesi'nden emsal bir kararla ayrılmak istediklerini vurgulayarak otel yönetiminin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden insanlarımız ve bizim evlatlarımız, şampiyon meleklerimizi yitirdik. Şampiyon meleklerimizi yitirmemizden dolayı da acımız bir o kadar daha artmıştır. Dolayısıyla bir yıl aradan sonra bugün ana muhalefet başkanıyla, bakan arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle ve şampiyon meleklerimizin aileleriyle bunun yanında belediye başkanlarımızla yüz kişilik bir ekiple bugün Adıyaman'da başlanılacak İsias Davasında hep beraber bu davayı dinlemek için geldik. Çünkü İsias Davası bizim için çok önemlidir.

72 kişinin can verdiği İsias Otel davası başladı! KKTC Başbakanı adliye önünde haykırdı

İsias bu davalardan bir tanesidir. Dolayısıyla İsias Davasında görüşülecek ve çıkacak netice Türkiye'deki diğer davalar açısından emsal oluşturacak ve çok önemlidir. Bu dava hem de bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için oldukça önemlidir. İsias Davası bizim davamızdır. Bizler bu yüzden buraya geldik. Bizler Türkiye Cumhuriyetinin yüce Türk Adaletine güveniyoruz. Kanunlar çerçevesinde suçluların alacakları cezalar öbür davalara da emsal olacağı için çok önemli bir günde burada bulunuyoruz" diye konuştu.

72 kişinin can verdiği İsias Otel davası başladı! KKTC Başbakanı da adliyede
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa 72 kişinin can verdiği İsias Otel davası başladı! KKTC Başbakanı da adliyede - Son Dakika


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