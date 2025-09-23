Hayatını 5 farklı isimle sürdürdü, 59 yıllık karmaşa emeklilik hayalini engelledi

Antalya'da yaşayan ve doğduğunda Ergün ismiyle nüfus kaydına kız olarak yazılan 59 yaşındaki Ersin Akbaş, hayatı boyunca farklı kurumlarda yapılan hatalar zinciriyle tam bir karmaşaya dönüştü. Nüfus kaydına yapılan itiraz çok geçmeden düzeltildi ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı. Kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 ay askerlik görevi yapan Ersin Akbaş, 1990 yılında yaşanan Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrılarak, ikinci askerliğini ise Ersün adıyla yaptı.

5 FARKLI İSİMLE HAYATINI SÜRDÜRDÜ

59 yıl boyunca Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak mevcut kimliğindeki Ersin Akbaş ismiyle yaşamını sürdüren Akbaş'ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti. Son olarak emeklilik hayali kuran Akbaş, avukatı aracılığıyla Antalya 9. İş Mahkemesi'ne isim tespit ve sigorta girişleri için tespit davası açtı. Zonguldak SGK'ye yazılan müzekkereye verilen cevapta, Ersin Akbaş'ın 'yanında çalıştım' dediği annesi Şerife Akbaş'ın belirtilen tarihlerde vergi yükümlülüğüne ait bir kaydına rastlanılmadığı belirtildi.

YOK DENİLEN BELGEYE KENDİ İMKANLARIYLA ULAŞTI

Mahkeme bilirkişinin sunmuş olduğu rapor doğrultusunda mahkeme istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi. Son olarak kendi imkanlarıyla Zonguldak Çaycuma Vergi Dairesi'nden Ersin Akbaş ismiyle annesi yanında çalıştığına ve vergi mükellefi olduğuna dair belgeye ulaştı. Söz konusu belgede 01.05.1992 işe başlama, 31.12.1997 işi terk tarihi bulunduğu görüldü. Kendisine ulaştırılan belgeyi avukatına veren Akbaş'ın emekli olabilme hayali böylece yeniden yeşerirken, istinaf mahkemesine yapılan itiraz ile davanın yeniden görülmesine karar verildi. Geçtiğimiz günlerde davanın görülen ilk duruşmasında mahkeme kurumlardan SGK kayıt belgelerinin getirtilmesi için müzekkere yazdı.

MAHKEME KURUMLARA MÜZEKKERE YAZDI

2 ay sonraya ertelenen davanın kendileri için yeni bir umut olduğunu belirten Ersin Akbaş'ın avukatı Nuray Ertem, "Ersun beyin doğum yıllarında yapılan hata nedeniyle 5 ayrı ismin farklı kurumlarda yazılmasından kaynaklanan sebeplerle sigortalılığının ispatı, sigortalılığın başlangıç tarihi için dava açtık. Bu davada ilgili kurumlardan bize gerekli belgeler gönderilmediği, yok denilip geçiştirildiği için davamız ilk başta reddedildi. Daha sonra biz haricen temin ettik ve mahkemeye bu belgelerle birlikte yargılamanın iadesi talebinde bulunduk. Mahkemede bunları yeni delil olarak kabul etti ve yargılamanın iadesine karar verdi. En son duruşmasına girdiğimizde de yine ilgili kurumlardan SGK kayıt belgelerinin getirtilmesi için müzekkere yazdı" dedi.

"BİZİM İÇİN YENİ BİR UMUT DOĞDU"

Kurumlardan gelecek olan kayıtlar ile Ersin Akbaş'ın emekliliğe hak kazandığının ispat edileceğini belirten Ertem, "Bunlara cevap verildiği takdirde Ersun beyin isminin Ersin olduğunu ve sigortalılığının başlangıç tarihinin SGK kayıtlarında görüldüğünden çok daha öncesi olduğunu ve emekliliğe hak kazandığını ispat edeceğiz. Bizim için yeni bir umut doğdu. İsim netleştirildi ama, isim değişikliği yapılmasına rağmen SGK, askerlik şubesi ve diğer kurumlardaki isimler aynı şekilde senkronize olarak düzeltilmediği için bu problem hala devam ediyor ve farklı şekillerde yansıyor" ifadelerini kullandı.

İSİM KARMAŞASI NEDENİYLE EMEKLİ OLAMIYOR

Emekliliğinin dolmasına rağmen yaşanan isim karmaşası nedeniyle emekli olamadığını belirten Ersin Akbaş ise, "5 ismin içinde sigortayı bulmak için, sigortaları birleştirmek için uğraşıyoruz. Bütün belgeleri bulduk, avukatım mahkemeye sundu. Hatta Cumhurbaşkanlığı'na yazı yazdık, belgelerin araştırılması için. Onu da mahkeme kabul etti. Şimdi sonucunu bekliyoruz. Bundan sonraki süreç ne olur bilmiyoruz. Ama, hak için hakkaniyet, insan için insaniyet, devlet içinde merhamet istemeye başladık. Böyle yaşayan bir ölü gibi gezmek zor geliyor. 59 yaşındayım, emekliliğim doldu. Ben daha kaç sene yaşarım, kaç sene ömür biçebilirsin. ya bugün, ya yarın ölümümüzü bekliyoruz. Dünyada yaşadık, 60 yaşına geldik, emekli bari olalım diye uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

5 ismin düzeltilmesi yerine sadece Ersün'ün Ersin olarak düzeltildiğini söyleyen Akbaş, 15 sene geçmesine rağmen emekli olamadığını söyleyerek "1984 yılında annemin yanında ben işçi olarak çalışıyordum Ersun Akbaş olarak. Nüfusun belgelerinin içinde kayboldum. Annemin yanında işçi olarak Ersun Akbaş olarak çalıştım. 1991 yılında kendi adıma vergi mükellefiydim, 1996'da toplam borcumuzu ödemek için gittik. Benim ismimin Ersün olarak değiştirildiğini gördüm. Ersin Akbaş olarak askere gittim. 2006'da Ersin Akbaş olmak için dava açtım. Davayı kazandım Çaycuma'da, ama 5 ismi düzeltmek yerine sadece Ersün'ü Ersin yaptılar. Ersun'lar kayboldu gitti. Normalde 15 yıl geçti, ama emekli olamıyoruz hala. Benim 15 senem geçti emekli olmadan" dedi.