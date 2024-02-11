İskenderun'da hamile anne ve 2 çocuğunu öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da hamile anne ve 2 çocuğunu öldüren şahıs tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları Sait Kerim Abacı ile Hamza Azat Abacı, Turgay K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.02.2024 16:56  Güncelleme: 18:34
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İskenderun'da yaşayan 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ile 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı, Turgay Kaya isimli şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerinin ardından zanlı T.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İskenderun'da hamile anne ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

"KERİM İLE AZAT BENİM ÇOCUĞUM"

7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat'ı (2) öldürüp, su kanalına attığı suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen eski köy korucusu Turgay Kaya'nın (42) ifadesi ortaya çıktı. Kaya ifadesinde, evli olduğunu ancak birkaç yıl önce eşinden ayrılan Selma Abacı ile tanıştığını söyledi. Abacı'ya kendisini bekar olarak tanıttığını anlatan Kaya, Kerim ile Azat'ın da kendi çocukları olduğunu belirtti.

İskenderun'da hamile anne ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

"OLAY GÜNÜ TARTIŞTIK, ANLIK ÖFKEYE KAPILIP ÖLDÜRDÜM"

Kaya, olay günü tartıştıklarını, bunun üzerine anlık öfkeye kapılıp, Selma Abacı ile 2 çocuğunu öldürdüğünü söyledi. İşlemleri sonrası tutuklanan Kaya, jandarma aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına çok pişman olduğunu söyleyip, ağladı.

İskenderun'da hamile anne ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

ANNE VE 2 ÇOCUĞUNUN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

7 aylık hamile Selma (33) ile çocukları Sait Kerim (2) ve Hamza Azat Abacı'nın (1) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Abacı ve 2 oğlu için Sarıseki Narlık Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı namazın ardından naaşlar toprağa verildi.

İskenderun'da hamile anne ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İskenderun'da 6 Şubat'ta Selma Abacı ve 2 çocuğundan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, çalışma başlatmıştı.

Anne ve çocuklarının, silahla öldürüldükten sonra ormanlık alanda toprağa gömüldüklerini belirleyen ekipler, şüpheli T.K'yi gözaltına almıştı.

İskenderun\'da hamile anne ve 2 çocuğunu öldüren şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA

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