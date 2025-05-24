İsrail'in evini bombaladığı Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9'u hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in evini bombaladığı Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9'u hayatını kaybetti

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İsrail\'in evini bombaladığı Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9\'u hayatını kaybetti
24.05.2025 14:58
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İsrail\'in evini bombaladığı Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9\'u hayatını kaybetti
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki bir hastanede çalışan Filistinli çocuk doktorunun evini vurdu. Doktorun 10 çocuğundan 9'u saldırıda hayatını kaybetti. Çocuklardan en büyüğünün 12 yaşında olduğu öğrenildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde görevli Filistinli çocuk doktoru Ela en-Neccar'ın evini vurdu. Hastaneden yapılan açıklamada, saldırıda Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9'unun hayatını kaybettiği, eşi Hamdi en-Neccar ve 11 yaşındaki bir çocuğunun ise ağır yaralandığı belirtildi.

EN BÜYÜĞÜ 12 YAŞINDA

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Hamdi en-Neccar'ın eşini hastaneye bıraktıktan sonra eve döndüğünü, dakikalar sonra evin vurulduğunu belirtti. Burş, çocuklardan en büyüğünün 12 yaşında olduğunu belirtti.

"ACIYI TARİF ETMEK İÇİN KELİMELER YETERSİZ KALIR"

Saldırının Gazze'deki sağlık personelinin katlandığı gerçekliğin bir örneği olduğuna dikkati çeken Burş, "Acıyı tarif etmek için kelimeler yetersiz kalır. Gazze'de hedef alınanlar yalnızca sağlık çalışanları değil; İsrail'in saldırıları daha da ileri giderek tüm aileleri yok ediyor." ifadelerini kullandı.

"KENDİ ÇOCUKLARINI BIRAKIP GÖREVİNİ YAPMAK"

Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada da hastane doktorlarından Yusur Ebu er-Riş'in sözlerine yer verildi. Doktor Riş, acılı Neccar'ın sabırlı bir şekilde ameliyathaneye alınan oğlunun kapısında beklediğini ifade etti. Riş, 9 çocuğunu kaybeden anne Neccar'dan bahsederken, şunları kaydetti:

"Gazze'deki zorlu koşullarda, acının detaylarını tarif etmenin bile yeni bir acıya dönüştüğü bu yerde, kendi çocuklarını geride bırakıp görevini yapmak ve kendini hasta çocuklara adamak için hastaneye gelen bir doktor…"

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL SALDIRILARINA YENİDEN BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 747 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 552 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 901'e, yaralıların sayısı da 122 bin 593'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

İsrail\'in evini bombaladığı Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9\'u hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, 3-sayfa, Hastane, İsrail, Sağlık, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in evini bombaladığı Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9'u hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sinan gokdemir Gökdemir:
    Mübarek sende bu savaş bölges iş nde nasıl 1 çocuk ysptın ey mübarek. 0 0 Yanıtla
  • 6490203:
    Allahım 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsrail'in evini bombaladığı Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9'u hayatını kaybetti - Son Dakika
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