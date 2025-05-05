İstanbul\'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

Gaziosmanpaşa ilçesinde inşaat işçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa, demir ve kalasların kullanıldığı kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İNŞAAT İŞÇİLERİ TAŞ VE SOPALARLA KAVGA ETTİ

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, bir inşaat şantiyesinde çalışan işçiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak şiddetli bir kavgaya dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, işçilerin birbirlerine taş, sopa, kalas ve demirlerle saldırmasıyla adeta bir savaş alanına döndü.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşlar, yaşanan arbede karşısında büyük bir şaşkınlık ve korku yaşarken, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, işçilerin öfkeli bir şekilde birbirlerine saldırdığı görüldü.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırmak ve olayları kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Kavgaya karışan bazı işçilerin gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.