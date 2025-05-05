İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar - Son Dakika
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İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da yapımı devam eden bir binanın inşaatında çalışan işçiler arasında kavga çıktı. İşçiler taş, sopa, kalas ve demirlerle birbirlerine saldırırken, ortalık savaş alanına döndü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

05.05.2025 16:28
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Gaziosmanpaşa ilçesinde inşaat işçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa, demir ve kalasların kullanıldığı kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İNŞAAT İŞÇİLERİ TAŞ VE SOPALARLA KAVGA ETTİ

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, bir inşaat şantiyesinde çalışan işçiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak şiddetli bir kavgaya dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, işçilerin birbirlerine taş, sopa, kalas ve demirlerle saldırmasıyla adeta bir savaş alanına döndü.

İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşlar, yaşanan arbede karşısında büyük bir şaşkınlık ve korku yaşarken, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, işçilerin öfkeli bir şekilde birbirlerine saldırdığı görüldü.

İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırmak ve olayları kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Kavgaya karışan bazı işçilerin gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

İstanbul\'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bahattin Eser:
    bunlar hep şikesaray ve akp yönetiminin yüzünden 19 29 Yanıtla
  • zdrkbcp78r:
    inşaat savaşları ?? 20 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    bu insanların derdi ne arkadaş bu kadar..neyin öfkesi bu ...hepsi mi madde etkisinde 14 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    sarı kolacılar,siyah kolacılara karşı. one two three four starrtttt 11 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    İşveren bir kısmına sarı kula vermiş. diğer kısmına vermemiş. kavga öncesindeki söz atışması bu sebepten çıkmış. 10 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Allahin gundileri köyunuze dönün 0 0 Yanıtla
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