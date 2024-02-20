Taksicilere sinirlenen yolcudan "keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar" bedduası

İstanbul'da taksiye binen yaşlı bir kadın ile şoför arasında geçen sohbet akıllara durgunluk verdi. Önceki seyahatlerinde yol ortasında bırakıldığını, fazladan dolaştırıldığı söyleyen yaşlı kadın, taksi sürücüleri için "Keşke ölülerini canlı canlı yaksalar" dedi. Yaşanan diyalog, taksi sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla kayda geçti.
Yaşlı bir kadın, Beyoğlu Şişhane'den Halıcıoğlu'na gitmek üzere taksiye bindi. Yolcu, şoförle arasında geçen sohbette bir anda taksi sürücülerine nefret kusmaya başladı.
Ağzına geleni söyleyen kadın, taksi sürücüsü neden böyle şeyler söylediğini sorduğunda ise, "Benim canımı yakıyorlar, sen bilmiyorsun. Bu beddua bile az. Keşke onların ölülerini canlı canlı yaksalar" cevabını verdi.
Aldığı kan dondurucu cevap karşısında neye uğradığını şaşıran sürücü İbrahim Arslan sakin bir şekilde aracını sürmeye devam ederek dinlemeye devam etti. O anları ise cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Yaşlı kadın, bindiği taksilerdeki sürücülerin kendisini kandırdığını ve zor durumda bıraktığını ve bu yüzden beddua ettiğini söyledi.
Yaşanan olayın ardından açıklama yapan taksi sürücüsü İbrahim Arslan, "Ben kendi yolumda giderken teyze el etti. Teyzeye nereye gideceğini sordum. Kendisi bize güvenmediğini söyleyerek hakaretler etti. Ben yaşından dolayı bir şey söylemedim." ifadelerini kullandı.
Arslan, "Biz güven ve huzur istiyoruz. Biz bu takside kimin bela, kimin şer, kimin hayır olduğunu bilmiyoruz. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Biz taksi sürücülerini güvende tutun. Ne analar, çocuklar ve sevdiklerimiz ağlamasın. Güvende hissetmemiz için koruma kabini talep ediyoruz. Çünkü kimin ne olduğunu bilmiyoruz.
Birimiz arkamızdan vuruluyoruz, birimiz bariyerler çarparak ölüyoruz, birimiz kalp krizi geçiriyor. Kimsenin canı yanmasın ve huzuru bozulmasın. Sizden bu konuda destek bekliyoruz. Ben arkaya yolcu alıyorum. Acaba bana bıçak mı çekecek, silah mı çekecek, beni mi öldürecek? Annemden, babamdan, çocuğumdan ayrı mı koyacak? İnsanın canı bu kadar ucuz olamaz." sözleriyle güvenlik tedbirlerinin alınmasını istedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Taksicilere sinirlenen yolcudan 'keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar' bedduası - Son Dakika
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