İzmir'de 4 çocuğunu katlettikten sonra intihar eden baba - Son Dakika
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İzmir'de 4 çocuğunu katlettikten sonra intihar eden baba

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İzmir'in bir ilçesinde yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Vesim Şimşek, 4 çocuğunu dağlık alanda tabanca ile vurduktan sonra intihar etti. 3 çocuk hayatını kaybederken, bir çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Baba ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.08.2024 12:28
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Olay, 27 Ağustos sabahı ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Eşiyle ayrı yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Vesim Şimşek (45), çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'i (14) sabah saatlerinde dağlık alana götürdü.

ÇOCUKLARINI KATLEDİP İNTİHAR ETTİ

Burada 4 çocuğuna da tabanca ile ateş eden Vesim Şimşek, ardından aynı tabancayla kafasına ateş etti. Çocuklardan Cemre, Ceylin ve Nira hayatını kaybederken, ağır yaralanan Hiranur ile Vesim Şimşek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocukların cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere anne Naciye Şimşek'in yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü ve burada defnedildi.

3 ÇOCUĞUNA KIYAN BABA DA ÖLDÜ

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Vesim Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Ağır yaralı olarak tedavisi süren çocuklardan Hiranur Şimşek'in ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de 3 çocuğunu katlettikten sonra intihar eden babadan haber var
İzmir'de 3 çocuğunu katlettikten sonra intihar eden babadan haber var
İzmir\'de 4 çocuğunu katlettikten sonra intihar eden baba
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 4 çocuğunu katlettikten sonra intihar eden baba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sabri Kılıc: kaç günlük haber bu yeniden ısıtıp koydunuz mu 5 41 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: HERKES BABA OLAMAMALI 35 1 Yanıtla
  • Umut Ürgün: Bu tür aile dramlarını ikinci defa paylaşmanın bir anlamı yok bence Allah kimseye yaşatmasın bu tür acıları 27 6 Yanıtla
  • Behzat: keşke bu tür haberleri yayınlamasaniz . 16 4 Yanıtla
  • ufuk freediver: tek bir nedeni var geçimsizlik sıkıntısı işsizlik ve parasızlık giderken yanında onları da götürmüş 2 2 Yanıtla
  • Fatih Özer: İlk kendine sıksa hayattaki tek doğrusunu yapmış olacaktı. çocuklara Allah rahmet eylesin 3 0 Yanıtla
  • Osman Dönmez: Allahım garibanlınla sınamasın kimseyi ,zor bir durum... 1 1 Yanıtla
  • Gencer Guney: çocuklara nasıl kıyılır onlar melek çok yazık 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İzmir'de 4 çocuğunu katlettikten sonra intihar eden baba - Son Dakika
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