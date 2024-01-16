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İzmir'de sokaktan kedileri toplayıp, evinde öldürdükten sonra bahçeye atan cani yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de sokaktan kedileri toplayıp, evinde öldürdükten sonra bahçeye atan cani yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokaktan topladığı kedileri eve götürüp öldüren, sonra da apartmanın bahçesine atan cani, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Kedileri öldüren şüpheliye tepki gösteren çevre sakinlerinden bir kişi ise ekip otosuna bindirilirken yumruk attı. Gözaltına alınan K.K.'nin, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da ortaya çıktı.

16.01.2024 - 04:33,  Güncelleme: 04:34
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İzmir'de sokaktan kedileri toplayıp, evinde öldürdükten sonra bahçeye atan cani yakalandı

Kedi katiline vatandaşlardan tepki

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokaktan topladığı kedileri eve götürüp öldüren, sonra da apartmanın bahçesine atan cani, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Kedileri öldüren şüpheliye tepki gösteren çevre sakinlerinden bir kişi ise ekip otosuna bindirilirken yumruk attı.

Olay Karşıyaka ilçesi Latife Hanım Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın altında bulunan bahçede kedi cesetleriyle karşılaşan çevre sakinleri güvenlik kameralarını izleyince şoka uğradı. Kamera görüntülerinde kedileri döverek ve boyunlarından tutarak eve sokan kişinin K.K. olduğunu gören komşular, durumu polis ekiplerine bildirerek K.K.'den şikayetçi oldu.

Kapıyı açmadı, direndi

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan K.K., emniyet güçlerine zorluk çıkarttı. Savcılıktan alınan arama kararıyla adreste arama yapmak isteyen polis, kapıyı çilingir vasıtasıyla açtırdı. K.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekibi otosuna bindirildiği esnada ise şüpheli, öfkeli bir vatandaş tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Gazetecilerin "Kedileri neden öldürdünüz?" sorusuna sessiz kalan K.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Apartman bahçesinde onlarca ölü kedi bulundu

Vatandaşlar tarafından bulunan ölü kediler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından delil torbasına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Korkunç anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen korkunç anlar, apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, apartmana giren K.K.'nin ellerinde kedilerle içeri girdiği ve yere düşen kediyi tekmelediği, daha sonra yeniden tuttuğu kedilerle birlikte merdivenden çıktığı anlar yer aldı. Ayrıca bir başka açıdan da K.K.'nin oturduğu dairenin camından apartmanın bahçesine kedilerin atıldığı anlar da görüldü.

Eşine de şiddet gösteriyormuş

Gözaltına alınan K.K.'nin, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da ortayı çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir\'de sokaktan kedileri toplayıp, evinde öldürdükten sonra bahçeye atan cani yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de sokaktan kedileri toplayıp, evinde öldürdükten sonra bahçeye atan cani yakalandı - Son Dakika


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