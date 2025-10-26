Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu

Haberin Videosunu İzleyin
26.10.2025 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nilay\'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu
Haber Videosu

Kağıthane'de Ali K. eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nilay Kotan'ı sokak ortasında 15 el ateş ederek katletti. Silivri'de yakalanan ve "Kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan şüphelinin evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler kan dondurdu. Görüntülerde Ali K'nin, kadına art arda ateş ettikten sonra araca binip kaçtığı görülüyor.

Kağıthane'de Çağlayan Mahallesi'nde sabah saat 09.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Ali K. (64) isimli şahıs, işe gitmek için evden çıkan ve gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Nilay Kotan'ın (42) önünü kesti.

Eski sevgilisi Nilay'ı sokak ortasında katletti! Cinayet anı kamerada

KADINI SOKAK ORTASINDA KATLETTİ

Silahını çeken Ali K. kadına peş peşe ateş ettikten sonra geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kotan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eski sevgilisi Nilay'ı sokak ortasında katletti! Cinayet anı kamerada

15 EL ATEŞ ETMİŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olaydan sonra aracıyla Silivri'ye doğru kaçtığını tespit etti. Peşine düşen polis, Ali K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ali K. emniyete götürüldü. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde 15 adet boş mermi kovanı bulundu. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski sevgilisi Nilay'ı sokak ortasında katletti! Cinayet anı kamerada

KATİL ZANLISI EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Olayla ilgili yapılan incelemede Nilay Kotan'nın eşinde boşandığı, Ali K.'nın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ayrıca Ali K.'nın 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Eski sevgilisi Nilay'ı sokak ortasında katletti! Cinayet anı kamerada

CİNAYET ANI KAMERADA

Ali K.'nın 15 el ateş açarak Nilay Kotan'ı öldürdüğü olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nilay Kotan'ın önünü kesen Ali K.'nın art arda ateş açtığı ve ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

Kaynak: DHA

Kağıthane, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, Gündem, Kadın, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın
ABD duyurdu Gazze’deki ilk üst düzey yönetici belli oldu ABD duyurdu! Gazze'deki ilk üst düzey yönetici belli oldu
Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin
Maduro: ABD’nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor
Karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji’den 12 kente sarı kodlu uyarı Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı Tabela değişti Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
CHP’den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti’ye geçmeye niyetim var CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var
158 yıllık tarihi kulübe büyük şok 158 yıllık tarihi kulübe büyük şok
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı
TELE1 sunucusu kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi TELE1 sunucusu kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi
Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

14:59
Diyarbakır’da 4 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
14:39
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan PKK’nın çekilme kararına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
14:22
Özgür Özel Çağlayan’da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, “İngiliz ajanıyım“ dedi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
14:06
PKK’nın mesajında çarpıcı detay Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede tarih değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede tarih değişti
12:49
Rusya’nın “kıyamet silahı“ testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Rusya'nın "kıyamet silahı" testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
12:06
Türkiye’den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu
11:52
Ekrem İmamoğlu’nun savcılık ifadesi başladı İşte ilk sözleri
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
10:45
MHP “Meloni yasası“ için harekete geçti Teklif önce Bahçeli’ye sunulacak
MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak
10:24
AK Parti’den PKK’nın Türkiye’den çekilmesine ilk yorum
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum
10:10
20 yıllık hayal gerçek oldu Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti
09:34
Fatih Ürek’ten korkutan açıklama Sevenleri hastaneye akın etti
Fatih Ürek'ten korkutan açıklama! Sevenleri hastaneye akın etti
09:21
Terör örgütü PKK, Türkiye’den tamamen çekildi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
07:43
Ünlü oyuncu “Filistin kırmızı çizgim“ diyerek Uzak Şehir dizisinden ayrıldı
Ünlü oyuncu "Filistin kırmızı çizgim" diyerek Uzak Şehir dizisinden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2025 15:05:45. #7.13#
SON DAKİKA: Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.