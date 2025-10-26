Nilay\'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu

Kağıthane'de Çağlayan Mahallesi'nde sabah saat 09.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Ali K. (64) isimli şahıs, işe gitmek için evden çıkan ve gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Nilay Kotan'ın (42) önünü kesti.

KADINI SOKAK ORTASINDA KATLETTİ

Silahını çeken Ali K. kadına peş peşe ateş ettikten sonra geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kotan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

15 EL ATEŞ ETMİŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olaydan sonra aracıyla Silivri'ye doğru kaçtığını tespit etti. Peşine düşen polis, Ali K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ali K. emniyete götürüldü. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde 15 adet boş mermi kovanı bulundu. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KATİL ZANLISI EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Olayla ilgili yapılan incelemede Nilay Kotan'nın eşinde boşandığı, Ali K.'nın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ayrıca Ali K.'nın 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Ali K.'nın 15 el ateş açarak Nilay Kotan'ı öldürdüğü olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nilay Kotan'ın önünü kesen Ali K.'nın art arda ateş açtığı ve ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.