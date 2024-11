Karadereli Grubu Suçlamaları Reddetti

3.Sayfa

Karaderili Şirketler Grubu'ndan turizm faaliyeti gösterdikleri firmalarına yönelik suç örgütü iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Karadereli Şirketler Grubundan yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde çıkan 'Savcı suç örgütünün suç örgütü şemasını çıkardı' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Şimdiden hemen ifade etmek isteriz ki şirketimiz bir örgüt değildir. Örgüt iddiasını ortaya atanların örgütün tanımına ve Yargıtay Kararlarına bakmalarını tavsiye ederiz. İnternet sitelerinde yer alan şema, şirket çalışanlarının bulunduğu şemadır. Bu çalışanların örgüt olduğunu iddia etmek abesle iştigaldir. Çalışanların kendi aralarında konuştukları turizm literatüründe kullandıkları kelimeler, şifreli konuşma olarak nitelendirilmiştir. Örgüt diye nitelendirilen kişiler daha önce sabıkaları bulunmayan, hiçbir suçtan haklarında dava açılmayan şirketimizin sigortalı çalışanlarıdır. Örgüt olabilmesi için, Yargıtay'ın aradığı süreklilik devamlılık ve hiyerarşik yapılanma yoktur. Bugün Türkiye'de, bizim dosyamıza benzer şekilde örgüt iddiasıyla açılan davaların tamamından beraat kararı verilmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Bir dolandırıcılıktan bahsetmek mümkün değildir"

Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede yer alan hiçbir iddianın ispatlanmadığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaların tamamı müştekilerin soyut beyanına dayanmaktadır. Bu iddiaların doğru olmadığı, yargılama aşamasında ortaya çıkacaktır. Şirketimiz, 30 yıldan bu yana ticari faaliyette bulunan, sadece Yalova'da 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayan, on binlerce insana tatil yaptıran bir şirkettir. Tüm müştekilerle sözleşme imzalanmıştır. Ödemeler banka üzerinden yapılmıştır. Üyelerden sözleşmelerini feshetmek isteyenlerin paraları dava açılması neticesinde kendilerine iade edilmiştir. Burada bir dolandırıcılıktan bahsetmek mümkün değildir. Şirketimizin hayal sattığı iddia edilmişse de, bugüne kadar başta birçok kamu görevlisi dahil olmak üzere on binlerce insana tatil hizmeti sunulmuştur. Halen sunulmaya devam edilmektedir. Yurtiçi ve yurtdışından on binlerce misafiri otellerimizde misafir etmekteyiz. Halen dolandırıcı olarak zikredilen, örgüt iddiasının olduğu bir davada yargılama yapılacak olmasına rağmen, yatırım yapmaya ve tatil hizmeti vermeye devam etmekteyiz. Bu soruşturmanın hukuka aykırı olarak gözaltı kararları ile başlatılıp, kısıtlama kararı verilerek, şirketimizin sigortalı çalışanlarının tutuklanması bir hukuk garabetidir. Savcılık makamı soruşturma aşamasında tek bir sayfalık evrak dahi vermemiş, savunma hakkımızı kısıtlamıştır. Suçu kabul etmemekle birlikte, müştekilerin sözde zararlarını karşılayacağımız ifade edilmiştir. Zaten herkesin sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır. Bize verilen hesap numaralarına, şirketimiz çalışanlarının özgürlükleri söz konusu olduğu için 100 bin TL'ye yakın ödeme yaptık. Bunlara rağmen konu basına yansıtılarak, hiçbir şikayeti olmayan, tatillerini normal şekilde kullanan müştekilerin şikayet etmesine sebebiyet verildi. Ödemeler yapılmasına rağmen, tutuklu sanıklar tahliye edilmedi. Bu dava hukuk skandalları ile doludur."

"Herkesin beraat edeceğinden şüphemiz yoktur"

Açıklamada davanın sadece şirketin sigortalı çalışanlarına karşı değil, Yalova'nın ekonomik kalkınmasına fayda sağlaması sebebiyle bölge halkına karşı açıldığına vurgu yapıldı. Açıklamada, şirketin hissedarlarına karşı açılan davada "Sözde hayal satıldığı" iddiasına rağmen Yalova'ya halen yatırım yapmaya devam edildiği belirtildi. Bölgedeki otel yatırımlarının toplam bedelinin 300 bin dolar civarında olduğun dikkat çekilen açıklamada, "Ne yazık ki Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı şirketimiz sigortalı çalışanları ile üyelere karşı suç işleyen kişileri aynı kefeye koymuştur. Hangi şirket üyelerine karşı suç işler ki? Şirketimize karşı illegal faaliyette bulunan kişilerle hukuk mücadelemiz devam edecek. Ortaya atılan asılsız iddialara rağmen şirketimiz ayakta kalmaya, hukuki mücadelesine ve ticari faaliyetine devam edecektir. Üyelerine hizmet vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hukuka aykırı bir şekilde 6 aydır tutuklu bulunan sanıklar dahil herkesin beraat edeceğinde vurgu yapılarak, "Medyada yer alan haber içeriklerinde masumiyet karinesinin ihlal edildiği ifade edilen açılamada yer almakta, şahısların isimlerinin açıkça zikredildiği görülmektedir. Bu durum hukuka aykırılık teşkil etmektedir" denildi. - YALOVA