Kartalkaya davasında Halit Ergül'ün kızının sözlerine tepki yağdı - Son Dakika
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Kartalkaya davasında Halit Ergül'ün kızının sözlerine tepki yağdı

Kartalkaya davasında Halit Ergül\'ün kızının sözlerine tepki yağdı
09.07.2025 13:34
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Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin davanın duruşmasında otel sahibi Halit Ergül'ün kızı ve otelin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu'nun savunması alındı. Tatil amacıyla otelde bulunduğunu belirten Hacıbekiroğlu'nun "Tutuklanmam çocuklarımda travma yarattı" sözlerine mağdur aileleri sert tepki gösterdi.

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan, 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin görülen davanın ilk duruşmasının 3'üncü gününde otel sahibi Halit Ergül'ün kızı ve otelin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu'nun savunması alındı. Yönetim kurulu üyesi olmasına rağmen otelde yetkisi olmadığını savunan ve tatil amacıyla otelde bulunduğunu ifade eden Hacıbekiroğlu'nun sözleri mağdur ailelerin tepkisine neden oldu.

Kartalkaya davasında Halit Ergül'ün kızının sözlerine tepki yağdı
Tutuklu sanıklardan otel sahibi Halit Ergül'ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu (önde sağda)

"İLK BAĞIRIŞLARI DUYDUĞUMDA EĞLENCE SANDIM"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardıklarına göre; sanık kürsüsüne çıkan Hacıbekiroğlu yangın esnasında yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı. Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu'nun ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

"İlk bağırışları duyduğumda eğlence sandım. Kulağım tam duymuyordu. Sonra yardımcım yangın olduğunu söyledi. Ardından annemi aradım. O da uyanmıştı, 'Sakın dışarı çıkma, kapının altına havlu koy' dedi. Daha sonra tekrar aradım, bu kez 'Camı aç' dedi. Camı tahta çekiçle kırdım ama çift cammış, kıramadım. O sırada başka bir misafir dışarı çıkmıştı, o yardımcı oldu. Çocuklarımla birlikte sundurmaya çıktık, sonra merdivenle indirildik."

Kartalkaya davasında Halit Ergül'ün kızının sözlerine tepki yağdı
Tutuklu sanıklardan otel sahibi Halit Ergül (sağ 2)

"SOKAKTA YALNIZ BAŞINA BİR ÇOCUK GÖRDÜM"

"Annem beni tekrar aradı, 'İyiyim, beni merak etme' dedi ve telefonu kapattı. Mini kulüpteki çocuklar Kartal Otel'e geçmişti, ben de oraya gittim. Annem de oradaydı. Yüzümde kan vardı, ellerim kesilmiş ama fark etmemiştim. Diğer arkadaşlarım da oradaydı. Sokakta yalnız başına bir çocuk gördüm, 'Annemi arıyorum' diyordu. Kayak hocasıyla birlikte onu Kartal Otel'e götürdük."

Kartalkaya davasında Halit Ergül'ün kızının sözlerine tepki yağdı

"İKİ İTFAİYE ARACINDAN SADECE BİRİNDE MERDİVEN VARDI"

"Daha sonra annesini bulurum diye otele girdim, ismini öğrendim, çocuklarını gösterdim, annesi teşekkür etti. İtfaiyeyi aradım, 'Ekipler yolda' dediler. İlk gelen polis ve iki itfaiye aracından sadece birinde merdiven vardı. Annem beni aradı, yangının Kartal Otel'e sıçrama ihtimaline karşı başka bir otele geçtik."

"TUTUKLANMAM ÇOCUKLARIMDA TRAVMA YARATTI"

"Elimizle tuz döktük çünkü itfaiye aracı ilerleyemiyordu. Arka tarafta branda açıldı, biri atladı. Araç geri geri çıktı, lastikleri uygun değilmiş. Kayak hocası, yangın garaja sıçrarsa daha büyür diye söyledi, araçların çekilmesini istemiş. Ben de ablama sordum. Sonra eşim İstanbul'dan geldi, çocuklarımı aldı. Ben orada yaşamıyorum, sadece sömestr tatili için gitmiştim. Bu otel açıldığında 7 yaşındaydım. 5 kişilik yönetim kurulu şartı olduğu için beni de yönetim kurulu üyesi yaptılar. Evliyim, 2 çocuğum var. Sadece tatil için otelde bulunuyordum. Tutuklanmam çocuklarımda travma yarattı."

Hacıbekiroğlu'nun bu cümlesi üzerine duruşma salonundaki mağdur aileler sert tepki gösterdi.

Kartalkaya davasında Halit Ergül'ün kızının sözlerine tepki yağdı

"OTELDE YETKİM YOK"

Mahkeme Başkanı: İtfaiye raporundan haberin var mı?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Hayır.

Mahkeme Başkanı: Otelde yangın sistemi var mıydı?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Odalarda vardı, görüyordum.

Mahkeme Başkanı: Elif Aras ne iş yapar?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Herhangi bir söz sahibi değildir.

Mahkeme Başkanı: Emine Mürtezaoğlu?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: İstanbul'da bize yardımcı olur.

Mahkeme Başkanı: Otelde yetkin var mı?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Hayır, herhangi bir yetkim yok.

Halit Ergül, Kartalkaya, 3-sayfa, Güncel, Gündem, Çocuk, Tatil, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya davasında Halit Ergül'ün kızının sözlerine tepki yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 205622:
    yazık tatili yarım kalmış ölenle ölünmüyor bir bitmediniz yerken iyi kuregin sapı mi geldi şimdi 0 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    hepsi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almalı hepsi kimseye acımayın sayın hakim savcılar acımayın bunlara 78 kişi göz göre göre öldü katil bunlar 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    O KADAR KİŞİ ÖLDÜ RESMEN DALGA GEÇİYOR ONLARLA 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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