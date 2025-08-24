Kayıp 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kayıp 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu

Kayıp 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu
24.08.2025 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te kaybolan 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh, metruk bir binadaki kuyuda ölü bulundu.

Kilis'te merkez ilçeye bağlı Ketenciler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Suriye uyruklu Arıc Aljaroukh kayboldu.

Kilis'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk su kuyusunda ölü bulundu

CANSIZ BEDENİ SU KUYUSUNDA BULUNDU

Kızlarını arama çalışmasından sonuç alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Aljaroukh'un cansız bedeni bugün akşam saatlerinde su kuyusunda bulundu.

Kilis'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk su kuyusunda ölü bulundu

VALİLİK: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan bu acı hadise, tüm ilimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Minik yavrumuzun kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı Kilisli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kilis'te dün akşam saatlerinden beri kayıp olan 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh adlı kız çocuğu, evine yakın metruk bir binadaki kuyuda ölü bulundu.

Kaynak: AA/ İHA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, kilis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feribotta can pazarı Genç kadın atladı, yolcu kurtardı Feribotta can pazarı! Genç kadın atladı, yolcu kurtardı
Deniz panik anları Feribottan atlayarak intihar girişiminde bulundu Deniz panik anları! Feribottan atlayarak intihar girişiminde bulundu
Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı
Barış Alper’in menajeri, milli oyuncunun maaşını duyurdu Barış Alper'in menajeri, milli oyuncunun maaşını duyurdu
Avcılar’da çıkan kavgada kan aktı Avcılar'da çıkan kavgada kan aktı!
Jose Mourinho bu kez de sosyal medya ve televizyondaki yorumculara sataştı Jose Mourinho bu kez de sosyal medya ve televizyondaki yorumculara sataştı
Yemen’de sel felaketi 5’i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti Yemen'de sel felaketi! 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya’da yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı polis operasyonuyla yakalandı Kolombiya'da yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı polis operasyonuyla yakalandı
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi
TSK düğmeye bastı Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek TSK düğmeye bastı! Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek
“Dışlandım“ diyen genç yıldız yüzerek ülkeden kaçtı "Dışlandım" diyen genç yıldız yüzerek ülkeden kaçtı

22:05
Balıkesir’de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
23:17
Balıkesir’deki peş peşe depremlerin ardından Şener Üşümezsoy’dan ilk yorum
Balıkesir'deki peş peşe depremlerin ardından Şener Üşümezsoy'dan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2025 00:37:00. #7.11#
SON DAKİKA: Kayıp 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.