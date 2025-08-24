Kayıp 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu

Kilis'te merkez ilçeye bağlı Ketenciler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Suriye uyruklu Arıc Aljaroukh kayboldu.

CANSIZ BEDENİ SU KUYUSUNDA BULUNDU

Kızlarını arama çalışmasından sonuç alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Aljaroukh'un cansız bedeni bugün akşam saatlerinde su kuyusunda bulundu.

VALİLİK: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan bu acı hadise, tüm ilimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Minik yavrumuzun kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı Kilisli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA/ İHA