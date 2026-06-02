Adana'da 13 yaşındaki Ela Naz'dan 4 gündür haber alınamıyor

Adana'da cumartesi gününden bu yana kayıp olan 13 yaşındaki Ela Naz Suci'yi arama çalışmaları sürüyor. Günlerdir kızından haber alamayan anne Gonca Sözbir, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunarak kızının hayatından endişe ettiğini söyledi.

13 YAŞINDAKİ ELA NAZ 4 GÜNDÜR KAYIP

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Ela Naz Suci'den cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor.

Ailenin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ancak aradan geçen 4 güne rağmen Ela Naz'a ait herhangi bir iz bulunamadı.

PARKA GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Anne Gonca Sözbir, kaybolduğu gün eski mahallelerine gittiklerini belirterek, kızının arkadaşlarıyla parkta oturacağını söylediğini ifade etti. Bir süre sonra kızına ulaşamadıklarını anlatan anne, o günden bu yana haber alamadıklarını dile getirdi.

"BAŞINA BİR ŞEY GELMİŞ OLABİLİR"

Kızının kendi isteğiyle gitmiş olabileceğine inanmadığını belirten Sözbir, "Gitmek istese daha önce de evden gidebilirdi. Başına bir şey gelmiş olabilir. Kızım 13 yaşında, çok saf bir çocuk. Birinin götürdüğünü düşünüyorum. Çünkü benden hiç ayrı kalmadı" dedi. Kızını bulabilmek için her yeri aradıklarını söyleyen anne, yaşadığı çaresizliği gözyaşları içinde anlattı.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Kızına seslenen Sözbir, "Beni dinliyorsan; kendi iradenle gittiysen ya da birileri seni zorla götürdüyse, fırsatını bulursan kaç. Hayatından endişe ediyorum. Çocuğum daha çok küçük, aklıma kötü şeyler geliyor" ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne, kızını götüren kişi ya da kişilere de çağrıda bulunarak, "Kim götürdüyse kızımı geri getirsin. Söz veriyorum, şikayetçi olmayacağım" dedi.

POLİS ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Polis ekiplerinin 13 yaşındaki Ela Naz Suci'nin bulunması için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Aile ise kızlarını gören veya yerini bilen vatandaşların güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.