Adana'da 13 yaşındaki Ela Naz'dan 4 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da 13 yaşındaki Ela Naz'dan 4 gündür haber alınamıyor

02.06.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 13 yaşındaki Ela Naz Suci'den 4 gündür haber alınamıyor. Cumartesi günü arkadaşlarıyla parkta vakit geçireceğini söyleyen Ela Naz'ın kaybolmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı ancak henüz bir iz bulunamadı. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan anne Gonca Sözbir, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, onu gören veya yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.

Adana'da cumartesi gününden bu yana kayıp olan 13 yaşındaki Ela Naz Suci'yi arama çalışmaları sürüyor. Günlerdir kızından haber alamayan anne Gonca Sözbir, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunarak kızının hayatından endişe ettiğini söyledi.

13 YAŞINDAKİ ELA NAZ 4 GÜNDÜR KAYIP

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Ela Naz Suci'den cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor.

Ailenin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ancak aradan geçen 4 güne rağmen Ela Naz'a ait herhangi bir iz bulunamadı.

Adana'da 13 yaşındaki Ela Naz'dan 4 gündür haber alınamıyor

PARKA GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Anne Gonca Sözbir, kaybolduğu gün eski mahallelerine gittiklerini belirterek, kızının arkadaşlarıyla parkta oturacağını söylediğini ifade etti. Bir süre sonra kızına ulaşamadıklarını anlatan anne, o günden bu yana haber alamadıklarını dile getirdi.

"BAŞINA BİR ŞEY GELMİŞ OLABİLİR"

Kızının kendi isteğiyle gitmiş olabileceğine inanmadığını belirten Sözbir, "Gitmek istese daha önce de evden gidebilirdi. Başına bir şey gelmiş olabilir. Kızım 13 yaşında, çok saf bir çocuk. Birinin götürdüğünü düşünüyorum. Çünkü benden hiç ayrı kalmadı" dedi. Kızını bulabilmek için her yeri aradıklarını söyleyen anne, yaşadığı çaresizliği gözyaşları içinde anlattı.

Adana'da 13 yaşındaki Ela Naz'dan 4 gündür haber alınamıyor

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Kızına seslenen Sözbir, "Beni dinliyorsan; kendi iradenle gittiysen ya da birileri seni zorla götürdüyse, fırsatını bulursan kaç. Hayatından endişe ediyorum. Çocuğum daha çok küçük, aklıma kötü şeyler geliyor" ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne, kızını götüren kişi ya da kişilere de çağrıda bulunarak, "Kim götürdüyse kızımı geri getirsin. Söz veriyorum, şikayetçi olmayacağım" dedi.

POLİS ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Polis ekiplerinin 13 yaşındaki Ela Naz Suci'nin bulunması için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Aile ise kızlarını gören veya yerini bilen vatandaşların güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cumartesi, 3. Sayfa, Güvenlik, Ela Naz, Polis, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 13 yaşındaki Ela Naz'dan 4 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!
Ali Babacan’dan milli duruş Çin’de Türkiye’nin potansiyelini övdü Ali Babacan'dan milli duruş! Çin'de Türkiye’nin potansiyelini övdü
Kılıçdaroğlu’na bir kötü haber daha Grup Yorum yasak koydu Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu
Tunceli’de ulaşım altyapısına dev yatırım Tunceli'de ulaşım altyapısına dev yatırım
Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta’yı savaş alanına çevirdi Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta'yı savaş alanına çevirdi
İki aile arasında çıkan ’yol verme’ kavgasında ölü sayısı 3’e yükseldi İki aile arasında çıkan 'yol verme' kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Yok artık daha neler Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı Yok artık daha neler! Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı

10:36
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP’ye yakışmıyor
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP'ye yakışmıyor
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
10:08
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:46
ASELSAN A Milli Takım’ın ana sponsoru oldu
ASELSAN A Milli Takım'ın ana sponsoru oldu
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
07:21
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
06:32
CHP’de dikkat çeken liste İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:01:14. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da 13 yaşındaki Ela Naz'dan 4 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.