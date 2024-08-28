Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir

Geniş Video İzle

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarının 8'inci gününde gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir canlı yayında ''Narin, görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi de görmüş olabilir. Belki de bu yüzden ortadan kaldırılmış da olabilir'' şeklinde açıklama yaptı.

28.08.2024 16:29  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir canlı yayında dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"ELİMİZDE ÖNEMLİ DELLİLLER VAR"

Türkiye günlerdir 8 yaşındaki Narin'den gelecek güzel bir haberi bekliyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere haber vermesi üzerine küçük kızı bulmak için harekete geçilmişti. Günlerdir kayıp olan küçük kızla alakalı tüm gelişmeler takip ediliyor. Son olarak Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım "Sonuca çok yaklaşık. Elimizde önemli deliller var, bulacağız." şeklinde açıklama yaparken olayda 1 kişinin de gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi de görmüş olabilir

"ALINACAK İFADELER ÇOK KIYMETLİ"

Herkes Narin'den gelecek güzel haberi beklerken emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Ekol TV canlı yayınında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Narin'in kaybolduğu noktada yapılacak aramaların önemli olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Narin'in kaybolmuş olduğu nokta neresiyse, yani en son görülmüş olduğu nokta neresiyse veya ikametgahı neresiyse ki aralarında 50 metrelik bir mesafeden bahsediliyor. Bu alan içerisinde yapılacak olan aramalar çok kıymetli. Burada yine aileden başlayarak; anne, baba, kardeşler, amca, dayı, teyze yani tanıdığı kişilerden başlayarak alınacak olan ifadeler de çok kıymetli. Daha sonra işi teknik cihazlara döküyoruz. İşte güvenlik kamerası görüntüleri ki Narin'in en son güvenlik kamerası görüntülerine bir şekilde ulaşıldı. Daha sonra PTS kayıtları, araçlarla ilgili çalışmalar onun üzerinden yürütüldü. Yine gelen ihbarlar doğrultusunda ve doğal şartlardan kaynaklı olarak burada bulunan dere yatakları var, kuyular var. Bunlarla ilgili çalışmaları da yapıyor arkadaşlarımız. Ama sonunda HTS kayıtları dediğimiz, o cep telefonunun vermiş olduğu sinyaller, o alanda o saatte kimlerin olduğu, Narin'in ne gibi bir olayla karşılaştığı kısmı bizim için çözüme ulaşacağımız soruların başında geliyor" ifadelerini kullandı.

Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi de görmüş olabilir

"ŞAHİT OLMAMASI GEREKEN BİR ŞEYİ GÖRMÜŞ OLABİLİR"

Açıklamasının devamında "Narin'in başına ne gelmiş olabilir?" sorusunu soran Özdemir, "Narin cinsel istismara uğramış olabilir. Diğer taraftan baktığımız zaman görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi de görmüş olabilir. Yani Narin kaçırılmaktan daha ziyade o şahitliğinden vazgeçirilmesi veya Narin'i o şahitliğiyle ilgili olarak diğer kişileri sıkıntıya sokabileceği düşünülerek ortadan kaldırılmış da olabilir" şeklinde konuştu.

Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi de görmüş olabilir

ANNEDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan Narin'in annesi de Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılıp çok dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ancak, annenin bir köpeğin zarar gördüğünü belirttiği sırada yayın aniden kesilmişti. Anne açıklamasında, şu ifadelere yer vermişti: "Bizden şüphelenirler diye söylememiştim. O gün, askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı bizim arka bahçede tütün içip, bir köpeğe zarar veriyorlardı. 'Yapmayın, günahtır' dedim."

Kayıp Narin Güran\'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir

Diyarbakır, Jandarma, Türkiye, 3-sayfa, Güvenlik, Diyarbakır, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: aileyi komple çapraz sorguya alın özellikle anne ve oğlunu 38 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Belki ortadan kaldırılmış olabilir nasıl bir söylem. Emniyet müdürlerimizi biz okumuş adap bilen insanlar sanıyoruz. 8 7 Yanıtla
  • Ankara null: arama yok inanmayin 0 11 Yanıtla
  • Çengelköylü: MALUM TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNDEDE OLMA İHTİMALİ VAR 4 6 Yanıtla
  • Ankara null: arayan yokki 0 10 Yanıtla
  • Emir Arslan: Bence çocuk kaçırılmış olabilir 3 4 Yanıtla
  • Hasanmustafa Kaya: bu yorumları beğenmeyenler ne yaşıyor anlamıyorum 0 0 Yanıtla

16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
01:08 İtfaiye araçları peş peşe geldi Metris Cezaevi’nde hareketli saatler İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler
00:47 Netanyahu’yu ’’İran’’ korkusu sardı En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor Netanyahu'yu ''İran'' korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
23:40 THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:39 Saatler önce ağlayarak yardım istemiş Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu Saatler önce ağlayarak yardım istemiş! Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 18:01:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement