Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi

Geniş Video İzle

Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu, İstanbul Ataşehir'deki rezidansın 20. katından düşerek hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun iki çocuk babası olduğu ve bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

23.11.2024 01:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi rezidansın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetti

REZİDANSIN 20. KATINDAKİ DAİREDEN DÜŞTÜ

Olay, Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre adının Orhan Aydoğdu olduğu öğrenilen şahıs, rezidansın 20'nci katındaki daireden zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Orhan Aydoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR SÜREDİR AİLESİNDEN AYRI YAŞIYORDU

Hayatını kaybeden şahsın ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Olay yerine 'Bedri Usta' olarak bilinen ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu'nun da geldiği görüldü. Ölen Orhan Aydoğdu'nun, Bedrettin Aydoğdu'nun erkek kardeşi olduğu, iki çocuk babası olduğu ve bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi

BEDRİ USTA KİMDİR?

Bedri Usta, 1970 yılında Adana'da doğmuştur. Asıl adı Bedri Aydoğdu'dur. Aslen Mardinli olan Bedri Usta kebapçıdır.

İstanbul'a ilk geldiğinde kazancını Laleli'de çalışarak elde etmiş. Fakat kazandığı günlük miktar otel parasını karşılayamayınca 2 yıl boyunca köprü altında yaşantısını sürdürmeye çalışmıştır.

9 kardeşe sahip olan Bedri Aydoğdu sokakta kaldığı zamanlarda bir televizyon programında verdiği röportajda hayatı hakkındaki bilgileri vermiş ve ailesi yayınlanan programı izleyip yanına gelmişler.

Bedri Usta, biriktirdiği paralarla tekrar Adana'ya dönmüş, 14 yaşında evlilik yapmış sonrasında 4 çocuk sahibi olmuş. Bir süre sonra İstanbul'a geri dönmüştür.

Biriktirdiği paralarla sokakta dürüm satmaya başlamış, ilerleyen zamanlarda dürümcüyü dükkana çevirmiştir.

Şu anda bulunduğu konuma zor şartlarda gelen kebapçı Bedri Usta, şimdilerde birçok şubesi bulunan ünlü kebapçılardan biri konumuna gelmiştir.

1992'de Adana Yüzevler Kebapçısını kardeşleriyle açtı.

İlk açtığı şube İstanbul- Kadıköy'de "İstanbul Adana Yüzevler Kebapçısı"dır.

Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
Ünlü kebapçı Bedri Usta\'nın kardeşi feci şekilde can verdi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orhan Aydoğdu, Ataşehir, İstanbul, Ünlüler, 3-sayfa, Yaşam, Çocuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Kaynar:
    YÜZ KERE SÖYLEDİK. RESİDANS DAN DAİRE ALMAYIN. DÜŞÜRÜR. BU KAÇINCI OLDU. 7 10 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Rahmet eylesin yüce mevlam 8 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    bedri ustaya üzüldük 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
21:31 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
09:44 Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor
09:41 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu
09:33 Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma
09:30 Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu
09:19 Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar
09:04 Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti
08:59 Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi
08:48 Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi
08:42 İstanbul’a kar yağacak mı Uzmanlardan cumartesi uyarısı İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 02:06:50. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.