Kimyasal suya düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında saat 10.30 sıralarında Dursun Çığ (53) kimyasal suya düştü. Dursun Çığ'ın kimyasal suya düştüğü fark eden çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan ve vücudun çoğu bölgesi yanan Dursun Çığ'ı ambulans ile hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan tekstil işçisi Dursun Çığ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Tekstil işçisi Dursun Çığ'ın cenazesi otopsi yapılmak için Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.