Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza: Yanarak can verdi

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi, kiraladığı otomobille beton refüje çarparak takla attı ve hayatını kaybetti. Olay anı kameraya yansıdı.

GİŞELERE GİRERKEN BETON REFÜJE ÇARPTI

Olay bugün saat 14: 00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Fatih Mahallesi Fatih Gişeleri mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GER 871 otomobille seyir halinde olan Hamdi Dursun isimli sürücü beşinci şeritten gişelere girerken beton refüj başına çarptı.

YANAN ARAÇTA CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle takla atan araç parçalanarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Dursun'un hayatını kaybettiği belirledi. Şahın aracı kiraladığı öğrenildi.