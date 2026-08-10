Utanmazlığın böylesi! Hepsi üzerinden çıktı, bir de zabıtadan para istedi - Son Dakika
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Utanmazlığın böylesi! Hepsi üzerinden çıktı, bir de zabıtadan para istedi

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Kırıkkale'de parkta dilencilik yapan 77 yaşındaki kadının üzerinden 25 bin 190 lira çıktı. Zabıta ekiplerinin paraya el koyup bin 764 lira ceza uyguladığı kadın, parasız kalınca bu kez zabıtadan yol parası istedi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilik yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Hüseyin Kahya Parkı'nda dilencilik yaptığı belirlenen A.E. (77), ekipler tarafından Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde kadının üzerinden deste deste para çıktı. Ekipler tarafından sayılarak tutanak altına alınan 25 bin 190 liraya el konuldu. A.E.'ye ise dilencilik yaptığı gerekçesiyle bin 764 lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerinin ardından kadın serbest bırakıldığı esnada da "araba parası verin o zaman" diyerek zabıta memurundan yardım istedi.

"SERBEST BIRAKMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Zabıta Müdürü İbrahim Gencer İHA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimler sırasında yüklü miktarda parayla karşılaştıklarını söyledi. Dilencilik yapan kişileri Zabıta Müdürlüğü'ne getirerek üzerlerindeki paraları kayıt altına aldıklarını belirten Gencer, "Dilencilere karşı yaptığımız denetimlerde yüklü miktarda paraya rastladık. Dilencilik yapan bir kişinin üzerinde 25 bin 190 lira tespit ettik. Bizim yaptığımız işlemler ve kanunların bize verdiği yetkiler belli. Dilencilik yapan kişileri bulunduğu yerden alarak Zabıta Müdürlüğü'ne getiriyoruz. Üzerlerinde bulunan paraları tespit edip kayıt altına alıyoruz ve cezai işlem uyguluyoruz. Daha sonra şahısları serbest bırakmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Utanmazlığın böylesi! Hepsi üzerinden çıktı, bir de zabıtadan para istedi

Vatandaşlardan dilencilere para vermemelerini isteyen Gencer, "Zabıta Müdürü olarak vatandaşlarımızdan şunu bekliyoruz, manevi duygularınızı istismar eden bu kişilere para vermeyelim. Vatandaşlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"CEZAİ İŞLEM UYGULANDI"

Zabıta Komiseri Orhan Çetinkaya da ekiplerin ihbar üzerine bölgeye gittiğini belirterek, "Ekiplerimiz olay yerine gittiğinde kadın dilencilik yapıyordu. Şahsı Zabıta Müdürlüğü'ne getirdik. Burada yapılan aramada üzerinde 25 bin 190 lira para bulundu. Şahsa, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi kapsamında dilencilik yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uyguladık. Gerekli işlemlerin ardından şahıs serbest bırakıldı. El konulan paralar ise tutanak altına alınarak kamuya aktarılıyor" diye konuştu.

Utanmazlığın böylesi! Hepsi üzerinden çıktı, bir de zabıtadan para istediUtanmazlığın böylesi! Hepsi üzerinden çıktı, bir de zabıtadan para istedi
Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Zabıta, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Utanmazlığın böylesi! Hepsi üzerinden çıktı, bir de zabıtadan para istedi - Son Dakika

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