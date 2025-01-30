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Kış Tatbikatı 2025 nefesleri kesti

KARS - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planlı tatbikatı olan 'Kış Tatbikatı-2025', Kars'ta nefesleri kesti. Tatbikatta ayrıca şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler de ağırlandı.

Tatbikatta, Azerbaycan, Bosna, İtalya, Kosova ve Pakistan Silahlı kuvvetlerine ait askerler keskin nişancı atışı yaptı. Tatbikat alanında hedeflere F-16 atışı yapıldı. Topçu birlikleri, bölgedeki hedefleri vurdu.

Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'ndaki tatbikata; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türkiye'den 12 bin, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kosova, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Libya, Moğolistan, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den 199 olmak üzere toplam 12 bin 199 personel katıldı.

Tatbikatı izleyenler arasında bulunan Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı'nn ağabesiyisi Ayhan Hamlı, "Ağlamamak için aslında lendimi zor tutuyorum. Komutanlarımız çok vefalı inanlar, çok iyi karşıladılar. Çok güzel de misafir ettiler bizi, Kars'ta 33 yıl sonra olmak bizim için son derece güzel bir duygu, belki yüreğimiz buruk ama biz çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Benim kardeşimi 'mavi gözlü paşam diye severdi' paşa falan değildi. Astsubaydı, ama annem 'mavi gözlü paşam diye severdi' mezarında da zaten 'mavi gözlü paşam' diye yazıyor "dedi.

Tatbikatta; birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonunu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda, atış dahil muharebe imkanı ve kabiliyetini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırmak atış ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyelerini geliştirmek ve beka kabiliyetini arttırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak amaçlanıyor.