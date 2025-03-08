2 yaşındaki Rana\'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

Karatay ilçesi Başak Mahallesi'ndeki bir sokakta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden kurtarıldı.

YARALI BEBEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olay sonrası vatandaşlar sokağa dökülerek araçlarıyla duruma tepki gösterdi.

MUHTAR KORKU İÇİNDE ANLATTI

Olayın yaşandığı Başak Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Dayan, "Olayı öğrenince çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin. Bizler de tedirgin olduk, çok üzüldük. Köpek zaten ülkemizin sorunu, bizim mahalleyle alakalı değil. Belediyeler düzenli olarak topluyor ama bizim sıkıntımız kenardan sürekli köpek geliyor. Ben hala olayın şokundayım, hala titriyorum. O çocuğun hali beni çok etkiledi" dedi.

OLAY YERİNDE KÖPEKLER CİRİT ATIYOR

Olayın meydana geldiği sokak ve arazi gündüz saatlerinde görüntülendi. Olay yerinde köpeklerin olduğu görüldü.