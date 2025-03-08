Karatay ilçesi Başak Mahallesi'ndeki bir sokakta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden kurtarıldı.
Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olay sonrası vatandaşlar sokağa dökülerek araçlarıyla duruma tepki gösterdi.Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü
Olayın yaşandığı Başak Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Dayan, "Olayı öğrenince çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin. Bizler de tedirgin olduk, çok üzüldük. Köpek zaten ülkemizin sorunu, bizim mahalleyle alakalı değil. Belediyeler düzenli olarak topluyor ama bizim sıkıntımız kenardan sürekli köpek geliyor. Ben hala olayın şokundayım, hala titriyorum. O çocuğun hali beni çok etkiledi" dedi.Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Olayın meydana geldiği sokak ve arazi gündüz saatlerinde görüntülendi. Olay yerinde köpeklerin olduğu görüldü.Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Son Dakika › 3.Sayfa › 2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü - Son Dakika
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