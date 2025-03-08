2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü - Son Dakika
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2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

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Konya'da sokakta oynarken diğer çocukların yanından ayrılan ve köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun öldüğü arazi gündüz görüntülendi. Olay yerinde hala köpeklerin cirit attığı görüldü.

08.03.2025 11:14  Güncelleme: 11:26
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Karatay ilçesi Başak Mahallesi'ndeki bir sokakta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden kurtarıldı.

YARALI BEBEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olay sonrası vatandaşlar sokağa dökülerek araçlarıyla duruma tepki gösterdi.

Konya'da Köpeklerin Saldırısında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü

MUHTAR KORKU İÇİNDE ANLATTI

Olayın yaşandığı Başak Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Dayan, "Olayı öğrenince çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin. Bizler de tedirgin olduk, çok üzüldük. Köpek zaten ülkemizin sorunu, bizim mahalleyle alakalı değil. Belediyeler düzenli olarak topluyor ama bizim sıkıntımız kenardan sürekli köpek geliyor. Ben hala olayın şokundayım, hala titriyorum. O çocuğun hali beni çok etkiledi" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

OLAY YERİNDE KÖPEKLER CİRİT ATIYOR

Olayın meydana geldiği sokak ve arazi gündüz saatlerinde görüntülendi. Olay yerinde köpeklerin olduğu görüldü.

Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Konya'da Köpeklerin Saldırısında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Konya'da Köpeklerin Saldırısında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Konya'da Köpeklerin Saldırısında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Konya'da Köpeklerin Saldırısında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Konya'da Köpeklerin Saldırısında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2 yaşındaki Rana\'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Byaydin Yeniden:
    1. Anı görüntü yazmışınız , o anın bir görüntüsü yok 2. Bu kızı bu köpekler parçalamışsa bu yaştaki kızın tek başına orada ne işi var? çevredeki vatandaşlarmı anası babasımı o kızın anası babası??En vahşi hayvanlar bile kendi yavrularını bebekken asla yanından ayırmaz. Bu kızın anası o anbabası nerede? 35 58 Yanıtla
  • Gorkemkoc58.:
    nerde belediye? 78 6 Yanıtla
  • Ali Arat:
    yaparsa .. parti yapar. hadi bu İstanbul’da olsa Ekrem’i bitirirlerdi 59 11 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    CHP’li olsa tutuklanmıştı. Troller ortada yok 58 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    mıllet sokakta kopek besledıkce bunlar cogalıp guruplasıyor 54 8 Yanıtla
  • Yaban gülü:
    2 yaşındaki çocuğu Sokakta Tek başına ne işi var Bu ailenin sorumsuzluğu Tamam belediyenin suçu var da yani 2 yaşındaki çocuk ya savunmasız doğma analık sanıyor bu insanlar 23 26 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Bu olaylar ancak 3. dünya ülkelerinde olur Devlet halkını koruyamıyor 47 1 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Adana sokaklarında yüzlerce binlerce başı boş köpek var gece işe giderken saldırıyorlar 42 3 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Sorumlular istifa 28 3 Yanıtla
  • Akbt Drn:
    Anlamıyorum belediye neden uyutma görevini yerine getirmiyor neyi bekliyor canı yanan kendimi uyutsun cezamı verilsin linçmi edilsin o acısının üstüne devlet yetkiyi vermiş yapın gerekeni 17 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: 2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü - Son Dakika
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