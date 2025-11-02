Korkutan sesler bu kez Kartal\'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Gebze'de metro çalışmasının yanında yer alan ve hiçbir sebep yokken çökerek 4 kişiye mezar olan binanın ardından bu kez Kartal'da 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Duyulan çıtırtı seslerinin üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edilip mühürlendi.

METRO İNŞAATI İDDİASI

Çarşamba günü sabah saatlerinde Gebze'de 7 katlı bir binanın çökmesinin ardından, binada bulunan bir aile enkaz altında kalmış ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. Görünüşte binanın çökmesine yönelik herhangi bir sebep bulunmazken, söz konusu yapının yanında yer alan metro inşaatı nedeniyle 'zemin kayması' kaynaklı çökmüş olabileceği iddia edildi.

KARTAL'DA BENZER BİR KORKU YAŞANDI

Gece saatlerinde Gebze'ye yakın bir noktada benzer bir korku yaşanırken, Kartal'da 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluşması üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edilip mühürlendi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay, Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın kolonlarındaki çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Ekipler, bina ve çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları tahliye etti. Yapılan incelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa şerit çekerek kullanıma kapattı. Çatlakların yanı sıra mahalle sakinleri, binadan belirli aralıklarla gelen çatlak seslerini duyduklarını öne sürdü.