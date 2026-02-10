Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler

Ankara'da kaydedilen skandal görüntüler, akran zorbalığının ulaştığı tehlikeli boyutu gözler önüne serdi.
Yaklaşık 10 kişilik bir çocuk grubu, başka bir çocuğu güpegündüz bir ağaca bağlayarak işkence etti. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; grubun, ağaca bağlı haldeki çocuğun üzerine un ve yumurta dökerek tükürdüğü ve hakaretler savurduğu iddia edildi.
Olayın sosyal medyada yayılması üzerine emniyet güçleri, saldırgan çocukların kimliklerini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.
