Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
3. Sayfa

Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler

Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
10.02.2026 20:58
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
Haber Videosu

Ankara'da yaklaşık 10 çocuk, güpegündüz başka bir çocuğu ağaca bağlayıp işkence etti. Çocuğun üzerine un, yumurta döküp tükürdükleri iddia edilirken, skandal anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Ankara'da kaydedilen skandal görüntüler, akran zorbalığının ulaştığı tehlikeli boyutu gözler önüne serdi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU AĞACA BAĞLADILAR

Yaklaşık 10 kişilik bir çocuk grubu, başka bir çocuğu güpegündüz bir ağaca bağlayarak işkence etti. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; grubun, ağaca bağlı haldeki çocuğun üzerine un ve yumurta dökerek tükürdüğü ve hakaretler savurduğu iddia edildi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine emniyet güçleri, saldırgan çocukların kimliklerini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 1234 1234:
    bu vatandaşa da yaziklar olsun filme alana kadar müdahale etseydin 154 7 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    adam cekecegine mudahele edememismi yada polisi aramamismi 101 3 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    AKP NİN YENİ TÜRKİYESİ GÜÇLÜ TÜRKİYESİ ESKİ TÜRKİYE'Yİ ÖZLÜYORUZ ARIYORUZ 17 22
  • Rob26 Arez Rob26 Arez:
    DİZİLEER DİZİLER DİZİLER. TEK SUÇLU DİZİLER VE KAMERAYA ÇEKİP İZLEYEN MAHLUK. 55 1 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Aile değil ama diziler suçlu güzel zeka 8 7
  • Ramazan Firat Ramazan Firat:
    bunlar manukyanın çocukları 6 0 Yanıtla
  • DalaVere DalaVere:
    yaramazlar 0 4 Yanıtla
21:58
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
21:56
Trump, İran’a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
21:42
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
20:52
Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
20:39
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
20:35
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması
Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
20:25
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
