Küresel Uyuşturucu Kartelleri Çöktü - Son Dakika
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Küresel Uyuşturucu Kartelleri Çöktü

Türk polisi, uluslararası suç ağlarına yönelik büyük operasyonla 4 karteli çökertti, 234 zanlı yakalandı.

16.04.2025 20:47
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Dört büyük küresel uyuşturucu kartelinin çökertildiği operasyondan çarpıcı detaylar

Küresel uyuşturucu ağlarını deşifre eden Türk polisi ABD, İngiltere, Avustralya, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımlarıyla işbirliği yaptı

Uluslararası organize suç örgütlerinin 13 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu

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İSTANBUL - Türkiye'de İstanbul merkezli 20 ilde ve 5 ülkede eş zamanlı düzenlenen "Orkinos-Bulut" operasyonunda 4 uluslararası uyuşturucu suç ağının çökertildiği soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile düzenlenen eş zamanlı operasyon Avrupa'da büyük yankı uyandırmış, "Orkinos-Bulut" adı verilen denizaşırı polisiye soruşturma, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından ortak yürütülmüştü.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'daki ülkelerin polis teşkilatlarıyla İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 234 zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonda yeni detaylara ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 ay önce Türkiye ve Avrupa'daki küresel uyuşturucu ağlarını mercek altına aldı.

Yapılan çalışmaların ardından 4 büyük suç örgütünün kendi aralarında kullandıkları şifreli iletişim araçlarını ve yöntemlerini o kişilerin mesajlarına ulaşan Türk polisi, şifrelenmiş mesajları çözerek küresel uyuşturucu ağının yöntemlerini deşifre etti.

Türk polisinden dev operasyon

Uyuşturucu kartellerinin Türkiye'ye, Avrupa'ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve kara yoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden skunk ve Avrupa ülkeleri üzerinden ekstazy maddelerinin üretimini ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını saptayan emniyet güçleri, ABD, İngiltere, Avustralya, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımlarına başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da destek verdiği çalışmalarda Avrupa Polis Teşkilatı Europol başta olmak üzere diğer ülkelerin de adli ve kolluk kuvvetleriyle yazışmalar İstanbul polisi, zanlıların kimlik, adres ve karıştığı suçları yetkililerle paylaştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katılımıyla başlatılan operasyonda 9'u yurt dışında olmak üzere 234 zanlı gözaltına alındı. Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'daki operasyonlara Türk polisler gönderilirken, İstanbul'daki kriz merkezinde ise Europol yetkilileri operasyonu yerinde takip etti.

Bu arada Hollanda'da bulunan Avrupa Polis Teşkilatı Europol merkezinde ise İçişleri Bakanı Ali Yerlkaya'nın açıklamaları ve operasyonun gidişatı takip edildi.

Uluslararası organize suç örgütlerinin 13 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu

Türkiye ve yurt dışında ele geçirilen 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan da sorumlu olan, aynı zamanda bir çok farklı suça da karışan zanlılara yönelik gerçekleşen operasyonda uluslararası organize suç örgütlerinin MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere Türkiye'deki yaklaşık 13 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küresel Uyuşturucu Kartelleri Çöktü - Son Dakika

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