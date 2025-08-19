Kurusıkı silahla kuyumcu soymaya kalktı: Kuyumcu ve esnaftan meydan dayağı yedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kurusıkı silahla kuyumcu soymaya kalktı: Kuyumcu ve esnaftan meydan dayağı yedi

Kurusıkı silahla kuyumcu soymaya kalktı: Kuyumcu ve esnaftan meydan dayağı yedi
19.08.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te elinde inşaat eldiveni ve maskeli bir kişi, kurusıkı tabancayla kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı.

Karabük'te elinde inşaat eldiveni ve maskeli bir kişi, kurusıkı tabancayla kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı. Dükkan sahibinin silah çekmesiyle panikle yere yatan soyguncu, komşu esnafın gelmesiyle meydan dayağı yedi.

Olay, kent merkezinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan bir iş hanındaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Elinde inşaat eldiveni, yüzünde maskeli olan Murat G. (48) isimli şüpheli, yanındaki kurusıkı silahı çıkartıp, iş yerine girerek soygun girişiminde bulundu.

Soyguncu Murat G., kuyumcu çalışanı Sedat Orhan'a silahı uzatarak cebinden çıkarttığı poşete altınları doldurmasını istedi. O sırada dükkanın üst katında oturan iş yeri sahibi Mustafa Diktepe aşağı indi. Üzerindeki silahı çekerek şüpheliye doğrultarak, bir anda kendini yere attı. Kuyumcu Mustafa Diktepe ve çalışanı, soyguncuyu derdest ederek elindeki silahı alırken, soygun girişimini görüp dükkana gelen komşu esnafında müdahalesiyle, soyguncu meydan dayağına maruz kaldı. Dakikalarca yerde dayak yiyen soyguncuyu, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. Yaşananlar ise kuyumcunun güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

"Burası benim ekmek teknem ve kırmızı çizgim"

Yaşadıklarını anları anlatan kuyumcu Mustafa Diktepe, dükkanında eşi, yeğeni ve kardeşi ile birlikte çalıştığını ifade ederek, "Burası benim ekmek teknem ve ailem. Silahı gördüğüm için silah çektim. O arada zaten onu etkisiz hale getirdik. Burası bizim ekmek teknemiz. Ben burada eşimle yeğenimle kardeşimle çalışıyorum. Hem ekmek teknem hem de ailem. Burası bizim kırmızı çizgimiz. Kim hangi niyetle gelirse karşılığını alır. Kötü niyetle geldi. Böyle olmasaydı, yaşanmasaydı. Allah hiçbir esnaf arkadaşımıza yaşatmasın, göstermesin. Kötü bir şey. Ama en azından emniyetimiz hemen iki dakika içinde müdahale etti. Bize bile fırsat vermediler desem yeridir. Koşa koşa gelmişler Çok sağ olsunlar. Butondan önce zaten koşa koşa çıkmışlar ihbarı alınca. Emniyetimizden de, müdürümüzden de Allah razı olsun" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, İnşaat, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kurusıkı silahla kuyumcu soymaya kalktı: Kuyumcu ve esnaftan meydan dayağı yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Türkiye’nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan’da endişe yarattı Türkiye'nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan'da endişe yarattı
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Galatasaray’da 3 veda var Galatasaray'da 3 veda var
Dursun Özbek’in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu Dursun Özbek'in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu
İzmir’de düzensiz göçmenler lastik bottan düştü: 4 ölü İzmir'de düzensiz göçmenler lastik bottan düştü: 4 ölü
Altın varaklı odadan cezaevine Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Altın varaklı odadan cezaevine! Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 18:23:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kurusıkı silahla kuyumcu soymaya kalktı: Kuyumcu ve esnaftan meydan dayağı yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.