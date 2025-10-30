Louvre soygununda 7 şüpheli yakalandı! 2'si suçlarını kabul etti - Son Dakika
Louvre soygununda 7 şüpheli yakalandı! 2'si suçlarını kabul etti

30.10.2025 11:15
Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleşen soyguna karıştığı düşünülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Fransa'daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen soyguna yönelik soruşturma sürüyor.

Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleşen mücevher soygununda gözaltına alınan iki şüphelinin, soyguna 'kısmen' dahil olduklarını itiraf ettikleri açıklanmıştı.

Paris Savcısı Laure Beccuau mücevherlerin henüz ele geçirilmediğini belirterek, "Bu mücevherler artık satılamaz. Alan kişiler çalıntı malı gizlemekten suçlu olur. Geri vermek için hala zaman var" demişti.

GÖZALTI SAYISI 7 OLDU

Paris savcılığı bugün yaptıkları açıklamada 5 yeni şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi. Açıklamada "Beş şüpheli, 29 Ekim Çarşamba günü saat 21:00 sularında Paris bölgesindeki farklı yerlerde eş zamanlı olarak tutuklandı" dedi.

LOUVE SOYGUNU

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.

Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.

MÜZE MÜDÜRÜ İSTİFA ETMİŞTİ

Müze Müdürü Laurence des Cars soygunun ardından yaptığı açıklamada, "Pazar günü, müze profesyonellerinin en çok korktuğu şey yaşandı. Koruduğumuz eserler çalındı. Bu bizim için büyük bir yara" ifadelerini kullanmıştı.

Mayıs 2021'de Louvre tarihinin ilk kadın başkanı olarak göreve gelen des Cars, hırsızlığın güvenlik protokollerine rağmen gerçekleşmesini "kaçınılmaz değil, engellenebilir bir başarısızlık" olarak nitelendirmiş, "Müzeler asla bir kale değildir. Onlar doğası gereği açık mekanlardır. Ancak bu, zaafları görmezden geleceğimiz anlamına gelmez" diyerek, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolunun kurulması çağrısında bulunmuştu. Müze Müdürü Des Cars, olayın ardından istifasını hem Kültür Bakanlığı'na hem Cumhurbaşkanlığı'na sunduğunu, ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA

