Emsal karar! Avukat hatayı buldu, radar cezası iptal edildi - Son Dakika
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Emsal karar! Avukat hatayı buldu, radar cezası iptal edildi

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Bir sürücüye hız ihlalinden uygulanan 9 bin 268 liralık ceza, avukatının yaptığı itirazda radar cihazının kalibrasyon ayarının son bir yıl içerisinde yapıldığına ilişkin belge sunulmaması sonucu, mahkeme tarafından iptal edildi. Kararın emsal nitelikte olacağı belirtildi.

15.04.2025 13:24  Güncelleme: 14:16
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Özer K.'ye 18 Mayıs 2024'te Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobiliyle hız sınırını yüzde 50 aşması nedeniyle 9 bin 268 lira ceza uygulandı.

Özer K., cezaya, avukatı Asiye Meltem Taşçı aracılığıyla Niksar Sulh Ceza Mahkemesinde itirazda bulundu.

CEZA İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, uygulanan cezada radar ölçümüyle ilgili delil sunulmadığı ve cihazın kalibrasyon ayarının son bir yıl içerisinde yapıldığına ilişkin belge sunulmaması nedeniyle cezanın haksız olduğuna hükmetti.

Mahkeme, cezayı iptal edip, sürücünün ödediği para cezasının iadesine karar verdi.

"EMSAL OLABİLİR"

Avukat Asiye Meltem Taşçı, kararın emsal nitelikte olduğunu belirterek, "Radar cezaları geldiği zaman genelde insanlar itiraz ettiğinde 'Levha bulunmuyor' veya 'Acele bir durumum vardı bu yüzden iptal edelim' diye dilekçe veriyorlar. Ama genelde kabul olmuyor. Biz burada radar cihazının kalibrasyon süresiyle alakalı itiraz yaptık. Bu yüzden kabul oldu. Bu cihazların bir yıllık periyodik bakımı olması gerekiyor. Biz bunun kalibrasyon belgelerini istedik. 1,5 yıldır bakım yapılmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla mahkeme de cezanın iadesine karar verdi." dedi.

"DAVA HAKKI SAKLI"

Taşçı, sürücülerin radar cezasıyla ilgili itirazlarında 15 günlük sürelerinin olduğunu ve bu sürede indirimden faydalanıp cezayı ödemeleri gerektiğini belirtti.

Cezayı ödeyen sürücülerin dava haklarının saklı kaldığını belirten Taşçı, "Ondan sonra da sulh ceza hakimliğine dilekçe yazsınlar ve kalibrasyon belgelerinin taraflarına sunulmasını istesinler. Kalibrasyon belgeleri sunulduktan sonra periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı anlaşılıyor. Bu ortaya çıktığında cezalar iptal olmuş oluyor. Geri para iadesi alıyorlar." diye konuştu.

"PARASINI GERİ ALACAK"

Taşçı, "Müvekkilim hız sınırını yüzde 50 oranında geçmiş gözüküyor. Aslında iptal olması çok zormuş gibi duruyor ama kalibrasyon süresini geçtiği için ceza oranı otomatik olarak hız sınırının altına düşmüş oldu. Dolayısıyla kazanmış olduk. Şimdi para iadesini bekliyoruz. Emsal bir karar olabilir; bundan sonra kullanabilirler bu kararı. Müvekkilim de çok sevindi. Çünkü 6 bin küsur lira ödemişti indirimden faydalanarak, şimdi geri alacak parasını." dedi.

Emsal karar! Avukat hatayı buldu, radar cezası iptal edildi
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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emsal karar! Avukat hatayı buldu, radar cezası iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • TC Umut Şentürk:
    57 ile ceza yazılıyor bu millete bela okumaktan bıktık canakkale.yolu berbat oyesi rezillik 31 2 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    bizde yediğimi cezalarla oturalım yerimize 33 0 Yanıtla
  • Süper Çocuk:
    Bence kimseye ceza yazılmamalı ve kurallara uymadığı için trafik kazası geçirip ölenlerin ailelerinden, oluşacak zararlara ilişkin tazminat alınmalı. Kurallara uyduğu halde kuralsız ayılar sebebiyle vefat edenlerin aileleri de mutlaka tazminat davası açmalı... 7 2 Yanıtla
  • Keser Sapı:
    RADARIN KOMPLE KALKMASI LAZIM 4 1 Yanıtla
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