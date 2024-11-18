Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Vuruldu - Son Dakika
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Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Vuruldu

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Manisa'da, boşanma aşamasındaki kadını eşi sokakta vurdu, sağlık durumu iyi.

18.11.2024 17:22  Güncelleme: 18:40
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Manisa'da Belgin B. isimli kadın, 3 aylık bebeğiyle birlikte uzaklaştırma kararı aldırmak için adliyeye gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından vuruldu.

14 Kasım günü akşam saatlerinde Şehzadeler ilçesinde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Belgin B. bebek arabasındaki 3 aylık çocuğuyla beraberdi.

Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokakta Vuruldu

ATEŞ ETTİKTEN SONRA MOTOSİKLETLE KAÇTI

Boşanma aşamasındaki eşi için uzaklaştırma kararı aldırmak için adliyeye giden kadın, kendisini motosikletli birinin takip ettiğini fark etti. Kendisine takip eden mart ayında boşanma davası açtığı eşi Furkan B. idi. Motosiklet yanından geçerken Furkan B., eşi Belgin B.'yi hedef alarak ateş etti. Baldırından yaralanan Belgin B., acı içerisinde yerde kalırken cani koca Furkan B., motosikletle kaçtı.

Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokakta Vuruldu

O ANLAR KAMERADA

Belgin B.'nin yerde sağlık ekiplerini beklemesi ve Furkan B.'nin elinde tabancayla kaçtığı o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Belgin B., tedaviye alındı.

Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokakta Vuruldu

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Belgin B. ve yanındaki 3 aylık kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Furkan B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Furkan B., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Manisa\'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Vuruldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Vuruldu - Son Dakika

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