Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının önünde döven saldırgan: Vurduğumu dahi hatırlamıyorum - Son Dakika
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Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının önünde döven saldırgan: Vurduğumu dahi hatırlamıyorum

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Marmaray\'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının önünde döven saldırgan: Vurduğumu dahi hatırlamıyorum
31.05.2025 17:42  Güncelleme: 18:29
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Marmaray\'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının önünde döven saldırgan: Vurduğumu dahi hatırlamıyorum
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Marmaray'da tartıştığı şahsı çocuklarının yanında yumruklayıp burnunu kıran saldırgan mahkemede verdiği ifadede kendini skandal sözlerle savundu. Tutuklanan saldırgan, "Ben çok üzgünüm, çok pişmanım. Bende akciğer yetmezliği bulunmaktadır. Atmosferden etkilenerek vurduğumu dahi hatırlamıyorum." dedi.

Maltepe'de Marmaray'daki tartışma sırasında iki çocuğunun yanında D.E. (46) 'yi darbeden E.D. (50) tutuklandı. E.D.'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVDÜLER

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Marmaray'da bulunan E.D. (50), D.E.'yi çocuklarının gözü önünde darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü. Yumruklanan şahsın burnu kırıldı. Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Olayın ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının önünde döven saldırgan: Vurduğumu dahi hatırlamıyorum

"KIZIN AĞLADIĞINI GÖRDÜM"

Şüpheli E.D. savcılık ifadesinde şunları söyledi: "Ben Yenikapı durağından Marmaray trenine bindim. Bostancı durağına geldiğimde müşteki şahıs trene biniş yaptı. O esnada kapıda duran 18-20 yaşlarında kıza hakaret içerikli söylemlerde bulunarak kapıda durduğu için söylenmeye başladı. Ben ilk başta olaya karışmadım ancak ineceğim durak olan Küçükyalı durağına tren yanaştığında kapıya yöneldiğim sırada müştekinin bağırdığı ve aşağıladığı kızın ağladığını gördüm.

"ARAMIZDA SÖZLÜ MÜNAKAŞA BAŞLADI"

Bunun üzerine müştekiye dönerek yaptığın oldu mu, genç bir kızın kalbini kırdın, bu kadar söylenmeye ne gerek vardı, hoş mu oldu şeklinde sitemde bulundum. Müşteki o bunu hak ediyor, az bile yaptım şeklinde yanıt verdi. Bana sen kimsin sen karışma, istediğimi söylerim, istediğimi yaparım dedi. Her kapıda insanların durduğunu, kızın hatalı olmadığını anlatmaya çalıştım. Aramızda sözlü bir münakaşa başladı. İstasyona geldik.

Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının önünde döven saldırgan: Vurduğumu dahi hatırlamıyorum

"YAŞADIĞIM HEYECANLA VURDUM"

Tam o sırada mavi gömlekli treninin içerisinde bulunan genç bir arkadaş müştekiye aynı şekilde bağırmaya, üzerine saldırmaya başladı. Ben yaklaşık 1,5 sene önce akciğer sönmesi nedeniyle entübe olmuştum. Bu nedenle nefes darlığı çekmeye başladım. Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim. Olay nedeniyle pişmanım. Bugüne kadar herhangi bir suç kaydım yoktur. Bir anlık heyecanla yaşandı. Ben şahsa bir kere vurdum."

"VURDUĞUMU DAHİ HATIRLAMIYORUM"

Şüpheli hakimlik sorgusunda ise, "Ben çok üzgünüm, çok pişmanım. Bende akciğer yetmezliği bulunmaktadır. Atmosferden etkilenerek vurduğumu dahi hatırlamıyorum. Benden sonra diğer şahıs kavgaya devam etmiştir. Benim sabıkam bulunmamaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının önünde döven saldırgan: Vurduğumu dahi hatırlamıyorum

TUTUKLANDI

Şüpheli E.D. hakimlik ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Marmaray, Mahkeme, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının önünde döven saldırgan: Vurduğumu dahi hatırlamıyorum - Son Dakika

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    Yorumlar (30)

  • ömer özdaş:
    hatırlarsın şimdi 78 0 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    bunu direk barınağa kapatın 73 0 Yanıtla
  • polat filiz:
    hatırlatırlar 63 1 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    atın hapse bakın görün nasıl hatırlar içeride hapmı attında hatırlamıyon moruk 54 0 Yanıtla
  • Murattugba7284:
    sen de kactane ciğer varsa Türkiye,,........???????? 30 0 Yanıtla
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