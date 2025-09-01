Mersin'de 8 Zehir Taciri Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Mersin'de 8 Zehir Taciri Yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de 8 Zehir Taciri Yakalandı
01.09.2025 10:13  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de 8 Zehir Taciri Yakalandı
Haber Videosu

Mersin'de düzenlenen operasyonda 3.5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ortak çalışma yaptı. MİT'in de destek verdiği çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler belirlendi.

3 MİLYON 542 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yakalanması için merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde bir çok adrese dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu hapların imal edildikten sonra farklı yöntemlerle piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Bir kısmı poşetlenen uyuşturucu hapların bir kısmının ise marketlerde sürpriz yumurta şeklinde satılan oyuncak çıkan kutulara yerleştirilmiş olması dikkat çekti. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıktı! Tam 3 milyon 542 bin adet

"ZEHİR TACİRLERİNE BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDETİYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilerek şüphelilerin yakalanmasından dolayı operasyonda görev alan ve koordine eden herkesi tebrik etti.
Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili açıklamasında, "Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren MİT mensuplarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Mersin'de 8 Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı, 3.5 Milyon Hap Ele Geçirildi
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıktı! Tam 3 milyon 542 bin adet
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, mersin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 8 Zehir Taciri Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ana vatana akın akın veda ediyorlar: Kilometrelerce kuyruk oluştu Ana vatana akın akın veda ediyorlar: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Artık 81 ilde birden zorunlu Bunu yapmayan devletten destek alamayacak Artık 81 ilde birden zorunlu! Bunu yapmayan devletten destek alamayacak
Teşhis kondu yıllarca ilaç kullandı, gerçek ise diş çekimi sonrasında ortaya çıktı Teşhis kondu yıllarca ilaç kullandı, gerçek ise diş çekimi sonrasında ortaya çıktı
Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup... Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...
Uzman çavuş, otobüs 15 dakika geç geldi diye görevlilere silah çekip tetiğe bastı Uzman çavuş, otobüs 15 dakika geç geldi diye görevlilere silah çekip tetiğe bastı
31 ülkede kolera alarmı Ölümler her geçen saat hızla artıyor 31 ülkede kolera alarmı! Ölümler her geçen saat hızla artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’de Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
İzmir’de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan İzmir'de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan
Barış Alper yuvadan uçuyor İşte kazandıracağı dev bonservis Barış Alper yuvadan uçuyor! İşte kazandıracağı dev bonservis
Anıtkabir’de gergin anlar Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı Anıtkabir'de gergin anlar! Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Kerem Aktürkoğlu Dursun Özbek’in başını yaktı On binlerce kişi istifa çağırıyor Kerem Aktürkoğlu Dursun Özbek'in başını yaktı! On binlerce kişi istifa çağırıyor
Volkan Demirel’den sürpriz açıklama: Göreve gelirse yanında olmaya hazırım Volkan Demirel'den sürpriz açıklama: Göreve gelirse yanında olmaya hazırım
Arda Güler’in sayılmayan golü İspanya’da gündem oldu Arda Güler'in sayılmayan golü İspanya'da gündem oldu

10:03
Ersin Düzen’den bomba iddia Fenerbahçe’nin Mourinho’ya nasıl veda ettiği ortaya çıktı
Ersin Düzen'den bomba iddia! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya nasıl veda ettiği ortaya çıktı
10:02
Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü
Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü
09:48
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi İşte meselenin aslı
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı
09:27
Ünlü yorumcular Kerem’e demediğini bırakmadı: Boşuna dayak yemedi, sen adam değilsin
Ünlü yorumcular Kerem'e demediğini bırakmadı: Boşuna dayak yemedi, sen adam değilsin
08:50
Tepkiler çığ gibi büyüyor Uçaktan indiği anda sarf ettiği cümleyle Galatasaray taraftarını çıldırttı
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Uçaktan indiği anda sarf ettiği cümleyle Galatasaray taraftarını çıldırttı
08:49
Endonezya’da protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi
Endonezya'da protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi
08:30
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti
08:24
Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında Çöpe atıp alışverişe gitmiş
Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında! Çöpe atıp alışverişe gitmiş
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin’de bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi
07:46
6’lık depremin vurduğu Afganistan’dan gelen ilk görüntüler korkunç
6'lık depremin vurduğu Afganistan'dan gelen ilk görüntüler korkunç
07:21
Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem Onlarca ölü ve yaralı var
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem! Onlarca ölü ve yaralı var
07:15
Fenerbahçe Kerem’den sonra bir bombayı daha patlattı Dünya yıldızı gece yarısı İstanbul’a geldi
Fenerbahçe Kerem'den sonra bir bombayı daha patlattı! Dünya yıldızı gece yarısı İstanbul'a geldi
21:20
Tekne keyfinde sıcak anlar Edis’ten, Berrak Tüzünataç’a infial yaratan ’yeni ay öpücüğü’
Tekne keyfinde sıcak anlar! Edis'ten, Berrak Tüzünataç'a infial yaratan 'yeni ay öpücüğü'
21:02
İsrail: El Kassam Tugayları’nın Sözcüsü Ebu Ubeyde’yi öldürdük
İsrail: El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2025 10:32:29. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 8 Zehir Taciri Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.