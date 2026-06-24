Mersin'de Cesetsiz Cinayet Çözümü - Son Dakika
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Mersin'de Cesetsiz Cinayet Çözümü

Mersin\'de Cesetsiz Cinayet Çözümü
24.06.2026 09:48
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Jandarma, cesetsiz cinayette DNA ile katilin kimliğini belirledi, mahkeme 29 yıl 2 ay ceza verdi.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 25-26 Mayıs tarihleri arasında kaba inşaatı birmiş 3 katlı bir binada iddiaya göre, sıva işi yapan şüpheli N.Ö. (48), yapımı süren 3 katlı binanın sahibi V.U.'yu sabaha karşı arayarak verdiği noktaya gelmesini istedi. Burada N.Ö., V.U.'ya " Senin inşaatta bir ceset var, üzerinde ise 'V.U.'nun duvarcısıyım paramı vermediği için beni öldürdü' diye bir not var, 100 bin TL'ye cesedi yok ettireceğim" dedi. Panikleyen ve korkan V.U., durumu önce ailesine ardından da jandarmaya bildirdi. Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla adrese giden İl Jandarma Komutanlığı Erdemli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) cesedi bulamadı ancak belirli yerlerde, bazı malzemeler ile kıyafetlerde kan lekesini fark etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin titiz çalışmasıyla ipucu olacak her şey değerlendirilerek örnekler alındı.

Mersin'de Cesetsiz <a class='keyword-sd' href='/cinayet/' title='Cinayet'>Cinayet</a> Çözümü

CESET BULUNAMADI, DNA'DAN SOY BAĞINA ULAŞILDI

Eve yakın bölgede bir çok kuyu ve nokta aranmasına rağmen ceset bulunamadı. Olay yerinden alınan kan örnekleri ise Ankara Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Yapılan DNA ve soy bağı çalışmasında olay yerinde bulunan mala ve peçete deki kanın sanık N.Ö.'ye ait olduğu tespit dildi. Sırt çantası ve bir iş kıyafetinde ise o inşaat hiç çalışmayan farklı bir kişiye ait kan çıktı. Şahsın kimliğinin tespit edilmesi için DNA'dan yola çıkılarak soy bağı incelendi. Soy bağında kan Kahramanmaraş'ta yaşayan bir aile belirlendi. JASAT ekipleri, ailenin çocuklarından O.K. ile yaptığı görüşmede, 6 yıldır görüşmedikleri ve ne yaptığını bilmedikleri babaları İbrahim K. (57) haricinden kimsenin eksik olmadığını öğrendi. Bunun üzerine dedektifler, N.Ö.'nün öldürdüğü kişinin Mersin'de yaşayan İbrahim K. olduğunu tespit etti. İbrahim K.'nin telefonunda en son N.Ö. ile 57 saniyelik görüşme yaptığını ardından da ikilinin sim kartlarının aynı bölgede baz verdiği belirlendi. Saha araştırmasında İbrahim K.'nin evine bir süredir gelmediği, boynunda da ise 2 altın zincir olduğunu belirledi.

Mersin'de Cesetsiz Cinayet Çözümü
Öldürüldüğü değerlendirilen İbrahim K.

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİNİN TELEFONUNU ÇÖPE ATIP ALTINLARI SATMIŞ

Bölgeyi gören kamera kayıtları dahil bir çok delili toplayan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisinin olaydan sonra gittiği yerlerden birinin ise Mersin'de sarrafların olduğu bölgede olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada şüphelinin sarraflardan birine öldürdüğü değerlendirilen şahsın 2 adet altın zincirini 121 TL'ye sattığı ortaya çıktı. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalanarak Erdemli Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖRNEK KARAR: CİNAYETTEN CEZA ALDI

Cinayet zanlısı N.Ö. hakkında Mersin Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde görülen davada zanlı, suçlamaları kabul etmedi. Maktul ile görüştüğünü kendisine verdiği bozuk olduğunu ileri sürdüğü cep telefonunun tamir olmaması üzerine kırıp çöpe attığını, altınların ise kendisine ait olduğunu söyleyerek kendini savunan sanık, altınlardan eşinin bile haberinin olmadığını ifade etti.

Mersin'de Cesetsiz Cinayet Çözümü

Savcı ise mütalaasında dosyada tüm delillerden yola çıkarak sanık N.Ö.'nün 'Kasten Öldürme' ve 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, her ne kadar yapılan aramalarda ceset bulunmasa da İbrahim K.'nin öldürüldüğünü kabul ederek, sanık hakkında eylemine uyan 'Kasten Öldürme ' suçundan 25 yıl, ölüden hırsızlık nedeniyle 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ceset olmadan verilen toplam 29 yıl 2 aylık hapis cezasının yanı sıra, kan lekesinden ulaşılan DNA'dan soy bağı aracılığıyla maktulün kimliğinin tespit edilmesi de örnek oldu.

Mersin'de Cesetsiz Cinayet Çözümü

"CESET OLMADAN MAHKUMİYET KARARI VERİLEBİLİR"

Olayla ilgili değerlendirmede bulunan 33 yıllık hukukçu avukat Ali Kater," Ceset olmadan mahkumiyet kararı verilebilir. Her türlü şüphelerden uzak, kesin, inandırıcı ve açıklayıcı deliller varsa, suçu net bir şekilde ortaya koyabiliyorsa deliller, cesedin bulunmasına gerek yoktur. Cesedin bulunmamış olması sanığın cezalandırılmaması sonucunu doğurmaz. Zaten dosyada şahsın, öldürülen şahsın kolyesinin sanık tarafından satıldığı ortaya çıkıyor. Ayrıca sanık maktulün cep telefonunu kendisine verdiğini kendisinin de kırdığını kabul ediyor. Yine sanığın eşi, sanığa ait herhangi bir altın bulunmadığını iddia ediyor. Bir de bulunan kan izleri, DNA testleri olay yerinde iki tane kan bulunuyor. Bu kanın birisi sanığa ait birisi maktule ait. Maktule ait kan üzerinden yapılan araştırmada maktulün memleketi, ailesi bulunuyor. Yani çok hassas ciddi bir çalışma yapılmış, kolluğu tebrik etmek lazım, adliyeyi tebrik etmek lazım, savcıyı da tebrik etmek lazım" dedi.

Yargılamada şüpheden sanık yararlanır ilkesinin akıllara gelebileceğine de dikkat çeken Kater,"Bir dosyada sanık hakkında yüzde 100 suçlu olduğuna dair kanaat oluşmuyorsa sanığa beraat verilmesi gerekir diye bir kuralımız var. Ama burada sanık hakkında suçluluğuna dair yüzde 100 kesin, emin olunabilecek deliller ortaya konmuş görünüyor. Bana göre sanık hakkında verilen ceza yerinde" diyerek görüşlerini paylaştı. 

Kaynak: İHA

Hırsızlık, 3. Sayfa, Jandarma, Cinayet, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Cesetsiz Cinayet Çözümü - Son Dakika

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