"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın gözaltına alındı

İstanbul'da toplu taşıma aracında yaşanan sözlü saldırı, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Metroda seyahat eden başörtülü bir kadına yönelik sarf edilen nefret içerikli sözlerin yer aldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

METRODA SKANDAL SÖZLER: İMHA EDİLSİNLER

Kısa sürede yayılan ve izleyenlerin büyük tepkisini çeken görüntülerde, bir kadının başörtülü yolcuya yönelik nefret söylemlerinde bulunduğu duyuldu. Şahıs, hedef aldığı kadına, "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin." dedi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyadaki tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu çirkin saldırıyla ilgili derhal harekete geçti. Görüntüleri ihbar kabul eden Başsavcılık, videodaki hakaret içerikli paylaşımı yapan şahsın kimliğini tespit etmek için inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin isminin Hatice Ö. olduğu belirlendi.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK" SUÇUNDAN GÖZALTI

Kimlik tespitinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Hatice Ö. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili hükümleri kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resmi soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli kadın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.