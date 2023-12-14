MSB: "Irak ve Suriye\'nin kuzeyi dahil son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz mücadele edildiğini belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 11 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 13 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Aktürk ayrıca, geçen hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu hatırlattı.

Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 12 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Suriye'de, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini bildiren Aktürk, "Son bir haftada birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 7 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 19 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu.

Yoğun ve etkin tedbirler ile korunan hudut hattında ise 227 şahsın yakalandığını duyuran Aktürk, "Şahıslardan 3'ü FETÖ, 3'ü PKK'lı ve biri de DEAŞ'lı olmak üzere, 7'si terör örgütü mensubudur. 3 bin 374 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca, icra edilen operasyonlarda geçtiğimiz hafta içerisinde 143 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir. Sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir" şeklide konuştu.

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarının devam ettiğini hatırlatan Aktürk, "Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak 12 Aralık'ta A400M uçağımız ile 2 ton tıbbi malzeme ve 10 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış; çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan 68 hasta ve 61 refakatçiden oluşan toplam 129 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir" dedi. - ANKARA