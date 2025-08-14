Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren\'den sitem dolu paylaşım

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile geçtiğimiz nisan ayında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Düğün, lüks detayları ve takı töreniyle uzun süre gündemde kalmıştı. Dalveren'in gelinliğinin üzerine adeta işlenmiş gibi duran altın kemer, bileklikler, kolyeler ve taç, ona "altın gelin" yakıştırmasını kazandırmış; takı töreninde cam fanuslar içinde getirilen altınlar ve ışıltılı mücevherler salonda adeta görsel bir şölene dönüşmüştü.

Ancak, mutlu birliktelik kısa sürdü. İkiliden gelen son hamleler, evlilikte kara bulutlar dolaştığını gösterdi. Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından düğününe ve eşi Fatih Erdem'e dair tüm fotoğrafları kaldırdı. Hesabındaki "Erdem" soyadını da silen Dalveren, bu dikkat çekici değişikliklerin ardından adeta mesaj niteliğinde paylaşımlar yaptı.

"YAŞADIKLARIM ÇOK AĞIR"

İlk olarak, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır... Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var, acelesi yok" ifadelerini paylaşan Dalveren, ilerleyen saatlerde daha da sitem dolu bir açıklama yaptı. "Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, karakter meselesi" sözleri, boşanma iddialarını güçlendirdi.

Dalveren'in bu çıkışları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri, ünlü ismin yaşadığı sıkıntının detaylarını merak ederken, çiftin evliliklerinin bitip bitmediği sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, Dalveren'in üstü kapalı mesajları "Ayrılık kapıda" yorumlarına neden oldu.