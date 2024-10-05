19 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı - Son Dakika
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19 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 19 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 49 şüpheli yakalanırken, 22'si tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 1 ton 971 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

05.10.2024 08:25
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Bakan Yerlikaya, Jandarma'nın 19 ilde düzenlediği 'Narkoçelik-42' operasyonlarında 49 zehir tacirinin yakalandığını ve 22'sinin tutuklandığını belirtti.

49 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Van, Samsun, Erzurum, Manisa, Artvin, Ardahan, Antalya, Balıkesir, Siirt, Tekirdağ, Karaman, Gaziantep, Edirne, Aksaray, Kahramanmaraş ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlar sonucu 49 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 22'si tutuklanırken 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 24 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca operasyonlar sonucu, 1 ton 971 kilogram uyuşturucu madde, 4 milyon 389 bin adet kök kenevir ve kök skunk ve 267 bin 593 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, 4 Haziran 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında olan bu kabine döneminde 62 bin 132 operasyon düzenlendiğini bildirdi. Düzenlenen bu operasyonlar sonucu 42 bin 908 şüpheli tutuklandı. 18 bin 718'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda ayrıca; 163,7 ton uyuşturucu madde, 79,5 milyon uyuşturucu hap, 261,4 milyon kök kenevir ele geçirildi.

19 ilde \'Narkoçelik\' operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 19 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    bunları topla topla bitmiyor ne kadar çok uyuşturucu meraklisi vermiş anlamak mümkün değil ama rant dünyada bu iş 0 0 Yanıtla
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