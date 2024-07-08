Ölümlü kazaya karışan gencin ünlü estetik cerrahı babası Bülent Cihantimur, ekranlara geri dönüyor

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İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olup annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılan Timur Cihantimur'un estetik cerrahı babası Bülent Cihantimur yeniden televizyon programlarına başlıyor.

Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi direksiyon başına geçen 17 yaşındaki Timur Cihantimur yol kenarında bozulan ATV aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarının bulunduğu gruba çarptı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan daha sonra da annesi Eylem Tok'la birlikte önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçan Cihantimur geçtiğimiz günlerde Boston kentinde yakalandı.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur

BÜLENT CİHANTİMUR EKRANLARA DÖNÜYOR

Anne ve oğulun ABD'de yargılanması devam ederken, kazaya neden olan Timur Cihantimur'un ünlü estetik cerrahı babası Bülent Cihantimur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda televizyonlara geri döneceğini duyurdu.

TLC'DEN YALANLAMA

Daha önce eğlence kanalı TLC'de program yapan Bülent Cihantimur'la ilgili kanaldan açıklama geldi. Program iddialarını yalanlayan TLC, "TLC olarak Bülent Cihantimur ile program anlaşmamız 2019 yılı sonunda sona ermiş olup, Cihantimur'un yapımcılığını üstlendiği programın yayın hakları TLC'ye ait değildir. Bilginize iletmek isteriz." ifadelerini kullandı.

FASHION TV'DE YAYINLANACAK

Yaşanan tartışmalara son noktası ise Bülent Cihantimur koydu. Instagram'daki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cihantimur, televizyon programını Fashion TV'de yayınlanacağını açıkladı.

EYÜPSULTAN'DAKİ KAZA

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı. 18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.

BÜLENT CİHANTİMUR KİMDİR?

1970 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Dr. Bülent Cihantimur İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Cerrahi ihtisası yaparak Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı oldu.

Bülent Cihantimur

1999 yılında kendi estetik merkezini kurdu. Kendi geliştirdiği sekiz özel teknik vardır. "Yaşlanmayı Reddet" isimli bir kitabı bulunmaktadır.