Özel Harekat polisinin desteğiyle göçmen kaçakçılarına operasyon: 21 tutuklama - Son Dakika
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Özel Harekat polisinin desteğiyle göçmen kaçakçılarına operasyon: 21 tutuklama

Özel Harekat polisinin desteğiyle göçmen kaçakçılarına operasyon: 21 tutuklama

Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Özel Harekat polisinin desteğiyle göçmen kaçakçılarına yönelik 21 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 63 düzensiz göçmen de yakalandı ve 4 şüpheli daha önce tutuklanmıştı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 23 düzensiz göçmen ile birlikte para, kimlikler ve dijital materyaller ele geçirildi.

14.05.2024 16:04
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Kocaeli merkezli 8 ilde Özel Hareket polisinin desteği ile göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlerin şok evlerde barındırılmasını sağlayan ve ülke içerisinde nakledilmelerini organize eden şüphelilere yönelik farklı illerde düzenlediği operasyonlarda 63 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 şüpheli tutuklanmıştı. Operasyona ilişkin devam eden süreçte 10 Mayıs Cuma günü Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep'te emniyet ekiplerince Özel Harekat polisi destekli operasyon gerçekleştirildi. Örgütlü bir şekilde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 23 düzensiz göçmen de yakalanırken, ele geçirilen 4 bin 100 dolar, 35 bin 600 TL, 650 euro ve bin Suriye lirası, suçta kullanılan kimlikler ve dijital materyallere el koyuldu.

Kimi elbise dolabına, kimi otomobilin bagajına saklandı

Öte yandan, polis ekiplerince ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şahıslardan bazılarının elbise dolabına, bazılarının otomobilin bagajına saklandığı görüldü.

Öte yandan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, düzensiz göçmen hareketliliğinin engellenmesine yönelik çalışmaların süreceği aktarıldı.

21 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 21 şüpheli, işlemlerinin ardından bu sabah Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İfadeleri alınan 21 göçmen kaçakçısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Özel Harekat polisinin desteğiyle göçmen kaçakçılarına operasyon: 21 tutuklama - Son Dakika

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